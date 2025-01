Perché il volto influenza i giudizi?

Ogni volto narra una storia, ma la nostra percezione è influenzata da pregiudizi inconsci. Uno studio condotto da Chujun Lin e colleghi ha svelato come le prime impressioni sui volti influenzino profondamente le inferenze sugli stati mentali degli altri, rivelando meccanismi ancestrali alla base dei nostri giudizi quotidiani. Quando incontriamo uno sconosciuto, il cervello attiva rapidamente un profilo mentale basato sulle caratteristiche del volto, permettendoci di identificare amici e nemici, ma creando anche pregiudizi cognitivi.

La ricerca, pubblicata su Nature Human Behaviour, ha coinvolto partecipanti da cinque continenti, rendendola una delle indagini più complete nel campo della psicologia sociale. Attraverso modelli computazionali, i ricercatori hanno analizzato come le prime impressioni influenzino le inferenze sugli stati mentali in diversi contesti culturali. I risultati hanno indicato che in 47 dei 60 scenari studiati, i tratti facciali hanno influenzato le percezioni riguardo emozioni e intenzioni.

Particolari tratti facciali, come quelli ritenuti “dominanti”, erano associati a sentimenti di affidabilità, mentre volti con caratteristiche “femminili” evocavano empatia. Queste associazioni, sebbene universali, richiamano il pensiero di Cesare Lombroso riguardo ai tratti somatici e predisposizioni criminali. Le conseguenze di queste impressioni sono significative, impattando decisioni cruciali, come nei processi giudiziari e nelle elezioni.

I ricercatori discutono se questi pregiudizi siano di origine innata o culturalmente costruiti, evidenziando l’importanza di una maggiore consapevolezza per una società più equa. L’integrazione di tali conoscenze nei programmi educativi potrebbe migliorare la gestione dei pregiudizi inconsci e promuovere una comprensione più autentica delle persone.