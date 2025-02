perché il Var non ha corretto l’arbitro

La partita Empoli-Milan è caratterizzata da una serie di situazioni contestate riguardanti l’uso del Var. Un episodio chiave è l’espulsione del difensore rossonero Fikayo Tomori al 55′, che riceve una doppia ammonizione. La seconda ammonizione avviene dopo un fallo su Colombo, il quale sembra trovarsi in sospetta posizione di fuorigioco. L’arbitro Pairetto fischia il fallo e mostra il cartellino giallo a Tomori, portando così all’espulsione del giocatore.

Tomori e i suoi compagni protestano, chiedendo che venga valutata la posizione di Colombo tramite il Var. Tuttavia, il fuorigioco non viene revisionato; infatti, secondo il regolamento, non è possibile annullare un’ammonizione in seguito a un controllo Var. Il Var può intervenire solo nei casi di espulsioni, non per ammonizioni. Pertanto, il secondo cartellino giallo ricevuto da Tomori resta valido, indipendentemente dalla possibile posizione irregolare di Colombo.

Questa situazione evidenzia le limitazioni del Var e le regole che ne governano l’utilizzo, sottolineando che un errore di valutazione riguardo a un fuorigioco non può influenzare una decisione già presa su un’ammonizione. La partita quindi prosegue senza possibilità di modifica della sanzione inflitta a Tomori, lasciando il Milan in difficoltà con un uomo in meno.