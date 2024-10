Perché il programma di Stefano De Martino è stato sospeso

Niente Affari Tuoi. Lunedì 14 ottobre, il programma di Rai 1 condotto da Stefano De Martino, leader negli ascolti dell’access prime time, non andrà in onda. La puntata è stata annullata a causa della partita Italia-Israele, prevista per la stessa sera a Udine. Di fronte a eventi di tale importanza nazionale, la Rai decide di dare priorità all’evento sportivo, quindi anche la trasmissione di approfondimento condotta da Bruno Vespa salterà per l’occasione.

Affari Tuoi, che va in onda quotidianamente dalle 20:35, subito dopo il Tg1, punterà a riprendere il proprio regolare palinsesto a partire da martedì 15 ottobre. La trasmissione ha ottenuto ascolti record anche dopo l’addio di Amadeus, il precedente conduttore. Ad esempio, domenica 13 ottobre, il programma ha superato i 5,3 milioni di spettatori, realizzando uno share del 26,4%, quasi il doppio rispetto a Paperissima Sprint, che è il secondo programma più visto nella stessa fascia oraria.

Stefano De Martino, conduttore di Affari Tuoi, ha esordito in questo ruolo con una citazione di Amadeus, ricevendo feedback positivi dal pubblico. De Martino, nato a Torre del Greco il 3 ottobre 1989, ha guadagnato fama grazie al talent show Amici di Maria De Filippi. La sua visibilità è aumentata ulteriormente grazie alle sue relazioni con due celebri figure del mondo dello spettacolo, Emma Marrone e Belen Rodriguez, dalla quale ha avuto un figlio di nome Santiago.

La carriera di De Martino include varie esperienze significative in televisione. Dopo Amici, ha lavorato come inviato a L’isola dei famosi nel 2018 e ha condotto Made in Sud in Rai. Inoltre, ha preso il posto di Amadeus alla guida di Stasera tutto è possibile dal 2019 al 2022. Nel 2021 ha anche esordito nella recitazione, partecipando alla sesta stagione della fiction Che Dio ci aiuti. Con un percorso professionale ricco di successi, De Martino continua a conquistare il pubblico alla guida di Affari Tuoi.