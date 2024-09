Perché il Prezzo degli Smartphone Ricondizionati è in Aumento

I prezzi degli smartphone ricondizionati stanno crescendo, con alcune vendite che superano persino i telefoni nuovi. Questo trend è particolarmente evidente nei mercati emergenti, che rappresentano il motore principale di crescita per questo settore. Uno dei motivi cruciali per l’aumento del prezzo medio di vendita è la limitata disponibilità di dispositivi, unita all’emergere di mercati più strutturati, che ha portato a un incremento dei costi anche in regioni come Cina, Asia sud-orientale e Africa.

Gli iPhone continuano a dominare il mercato dei ricondizionati, influenzando i prezzi a causa della loro alta richiesta. Secondo Counterpoint Research, nel 2023 i prezzi degli smartphone ricondizionati sono aumentati del 6%, superando di oltre un quarto il costo medio degli smartphone nuovi. Nei mercati emergenti, il prezzo medio dei dispositivi ricondizionati ha visto un incremento di quasi tre volte rispetto a quello dei mercati sviluppati. Quest’anno si prevede che per la prima volta i prezzi degli smartphone ricondizionati nei paesi emergenti supereranno la media globale dei nuovi.

Tra i principali fattori che contribuiscono a questo incremento nei mercati emergenti c’è un crescente interesse per i dispositivi di fascia alta, sia da parte dei consumatori che delle aziende. Inoltre, una struttura di mercato più matura e consolidata facilita la transizione verso l’acquisto di telefoni ricondizionati. L’offerta globale rimane limitata, il che accentua ulteriormente la domanda.

Con l’aumento della consapevolezza e l’accettazione dei telefoni ricondizionati tra il pubblico, si evidenzia una tendenza che potrebbe influenzare profondamente il mercato negli anni a venire, specialmente in contesti dove l’accesso a tecnologia più recente è limitato. Questo cambiamento non solo riflette un’evoluzione nelle abitudini di consumo, ma suggerisce anche un futuro in cui i telefoni ricondizionati giocheranno un ruolo sempre più importante nel panorama tecnologico globale. La crescita di questo mercato potrebbe portanto a nuove dinamiche e opportunità, sia per i consumatori che per i rivenditori, in un contesto economico sempre più attento alla sostenibilità e al valore.