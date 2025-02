Perché il Parlamento è pronto a fermarsi: cause e conseguenze

La denuncia delle torture di Almasri ha generato forti tensioni in Parlamento, con le opposizioni che chiedono alla premier Giorgia Meloni di riferire sul caso del comandante libico, accusato di crimini di guerra e rientrato in Italia con un volo di Stato. Il governo è accusato di favoreggiamento e peculato, con avvisi di garanzia emessi nei confronti di Meloni, dei ministri Nordio e Piantedosi, e del sottosegretario Mantovano.

La situazione è ulteriormente aggravata dall’assenza dei ministri Nordio e Piantedosi in Aula, provocando una reazione ferma delle opposizioni che minacciano di non riprendere i lavori parlamentari fino a quando non verranno forniti chiarimenti. Giuseppe Conte, leader del M5s, ha affermato che Meloni deve spiegare il rimpatrio di un criminale internazionale accusato di torture e crimini contro l’umanità. Anche Chiara Braga del Pd ha confermato l’indisponibilità a continuare i lavori senza risposte adeguate.

Il M5s ha anche attivato una strategia di ostruzionismo durante la discussione su un decreto legge, per evidenziare continuamente il caso Almasri. La denuncia contro il governo è stata presentata anche dall’attivista sudanese Lam Magok Biel Ruei, vittima delle torture di Almasri, che accusa le autorità italiane di aver ostacolato il processo contro il criminale libico. Ruei ha dichiarato di sentirsi vittima due volte: per le violenze subite e per l’impossibilità di ottenere giustizia. Meloni ha difeso l’operato del governo in un video sui social, denunciando presunti tentativi di influenzare le decisioni politiche e affermando che il sostegno degli italiani rimane solido. Il caso suscita preoccupazioni anche tra i moderati, creando incertezze sui lavori parlamentari.