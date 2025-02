Perché il mio ex è scomparso?

Andrea Delogu si confessa sui social, ispirata dalla canzone “Fango in Paradiso” di Francesca Michielin, presentata a Sanremo 2025. La conduttrice ha condiviso una dolorosa esperienza vissuta a ventitré anni, quando un ragazzo di cui era profondamente innamorata scomparve senza spiegazioni, lasciandola devastata e con attacchi di panico. Racconta di come, nonostante la distanza tra Milano, dove viveva, e Roma, dove si trovava il ragazzo, la sua assenza la colpì profondamente.

Nel suo post su Instagram, Delogu esprime il desiderio di incontrare l’ex partner non per rancore, ma per capire il motivo della sua scomparsa. La situazione culmina quando, mentre attendeva informazioni su di lui, scopre su una rivista di gossip che il ragazzo era felice con un’altra ragazza. Questo momento di rivelazione è condiviso con sua madre, che si mostrò solidale e affettuosa, esprimendo la sua tristezza per la sofferenza della figlia.

Nonostante il dolore, Andrea inizia a percepire una nascita interiore: comprende che il suo dolore non era solo, e che doveva reagire quando fosse stata pronta. Oggi, felice in una nuova relazione con Luigi Bruno, riflette su quell’esperienza passata, compilando la sua storia con un messaggio di resilienza. La canzone di Michielin la invita a rielaborare quei momenti attraverso nuove prospettive, rivelando come il superamento del dolore possa portare a una maggiore consapevolezza e forza personale.