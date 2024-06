Perché il mio cane tira al guinzaglio? Cosa devo fare?

Perché il mio cane tira al guinzaglio: quali sono le cause e come gli insegno a passeggiare educatamente quando siamo per strada?

Alcuni vedono il cane che tira il guinzaglio come una lotta costante, altri come una battaglia persa fin dall’inizio.

Molti, sono i proprietari che affrontano questo problema che trasforma le passeggiate in momenti di stress e frustrazione.

Anche io, ho vissuto questa situazione con il mio barboncino Leo, un cagnolino buono e docile che però diventa difficile da gestire durante la passeggiata.

Per non rovinare questo momento insieme, ho deciso di approfondire il problema. In questo articolo, condividerò con voi le mie ricerche sulle motivazioni e le soluzioni.

Perché il mio cane tira il guinzaglio?

Come tanti altri proprietari di cani, ho vissuto la frustrazione di avere un cane che tira il guinzaglio durante le passeggiate.

Il mio cane, Leo, adorava trascinarmi per le strade, annusando tutto e inseguendo chiunque passasse. Passeggiare con lui era diventato faticoso e stressante per entrambi, ma non volevo rinunciare alle nostre passeggiate quotidiane, importanti per la nostra salute e il benessere di entrambi.

Così, ho deciso di approfondire meglio il problema e cercare di trovare una soluzione. Ho iniziato a leggere libri, articoli sul comportamento dei cani, ho parlato con educatori cinofili e ho provato diverse tecniche di addestramento.

Finalmente io e Leo, abbiamo raggiunto il nostro equilibrio e insieme passeggiamo alla grande. Di seguito, potete trovare spiegazioni, soluzioni e consigli utilissimi che ho raccolto dagli esperti.

Perché il cane tira al guinzaglio?

È importante sottolineare che il cane che tira il guinzaglio è un comportamento che ha delle motivazioni ben precise che dovete necessariamente conoscere e comprendere.

I motivi principali del cane che tira al guinzaglio, sono:

eccesso di energia;

entusiasmo;

esperienza negativa;

impazienza;

insicurezza;

mancanza di addestramento nel cane;

paura;

rinforzo involontario del comportamento indesiderato;

comunicazione mancante.

Cosa devo fare se il cane tira al guinzaglio

Per prima cosa, usare una pettorina invece di un collare tradizionale per evitare di ferire il collo del cane.

Esistono anche pettorine specifiche per l’addestramento che possono aiutare a controllare meglio il proprio amico a quattro zampe.

Dopodiché, è opportuno osservare attentamente il comportamento di Fido durante le passeggiate e a capire perché il cane tira il guinzaglio.

Gli esperti inoltre, consigliano di inserire esercizi di obbedienza di base come “seduto” e “fermo”, durante le passeggiate.

Per procedere al meglio, è fondamentale cercare un ambiente tranquillo e senza distrazioni per il cane.

Premiarlo, poi con cibo e lodi, quando esegue correttamente i comandi. Ci sono anche tecniche di addestramento al guinzaglio che di seguito potrete leggere e valutare.

Tecniche di addestramento al guinzaglio

Durante l’addestramento, è importante mantenere un atteggiamento calmo e positivo. Evitate di urlare o strattonare il cane perché potreste spaventarlo.

Tenete il guinzaglio corto e premiate il cane con un biscottino o un complimento quando cammina al vostro fianco senza tirare.

Se il cane inizia a tirare fermatevi subito e aspettate che il guinzaglio si allenti, ma non strattonate e non cedete ai suoi tentativi.

Se continua a tirare, cambiate improvvisamente direzione, ciò lo confonderà e gli farà capire che tirare non serve ad ottenere quello che vuole.

Se non riuscite a risolvere il problema da soli, consultate un educatore cinofilo professionista.