Perché il mio cane scava il divano? Quali le cause e cosa fare

Perché il mio cane scava il divano? Istinto primordiale o segnale di disagio? scopriamo le cause e del comportamento i rimedi efficaci.

Anche a te capita spesso di trovare cuscini e coperte sparse ovunque, grazie al tuo amico a quattro zampe?

Non preoccuparti, dietro questo comportamento apparentemente fastidioso ci sono motivi più profondi da capire.

In questo articolo, vedremo perché il cane scava il divano, rivelando un mix di istinti naturali e possibili disagi che potrebbero essere alla base di questo comportamento.

Perciò, se anche tu, ti stai chiedendo: “Perché il mio cane scava il divano? ” continua a leggere e lo scoprirai.

Perché il mio cane scava il divano?

Il mio cagnolino mi sorprende ogni giorno con comportamenti bizzarri. L’ultimo, è il suo modo di scavare il divano.

L’ho scoperto qualche pomeriggio fa, mentre preparavo la cena, sentendo un rumore provenire dal divano ed era lui che scavava energicamente.

Sconvolta ma divertita, l’ ho osservato per un po’, finché ha creato un vero e proprio buco tra i cuscini.

A quel punto, con voce calma l’ho chiamato e lui si è fermato guardandomi con aria colpevole e la coda scodinzolante.

Ho capito che dovevo scoprire il motivo di questo comportamento strano. Nei giorni seguenti, osservandolo, ho notato che scavava quando era annoiato o stressato, scegliendo sempre il divano ma soprattutto il mio posto preferito.

Ho dedotto che dietro questo atteggiamento, apparentemente distruttivo, ci sono motivazioni profonde che meritano di essere capite.

Ecco perché, di seguito ti parlerò delle altre possibili motivazioni di questo modo di agire. Poiché, il mio cane, in particolare, scava per stress e noia, ma le ragioni degli altri cani possono essere ben diverse.

Le ragioni per cui il cane scava il divano

Innanzitutto, per capire perché il cane scava il divano bisogna osservare il suo comportamento.

Come dicevo, un cane annoiato o stressato può scavare sul divano per sfogarsi, spesso mostrando anche ansia, irrequietezza o vocalizzi eccessivi.

Se il cane inizia a scavare improvvisamente, in modo compulsivo, potrebbe avere problemi di salute come dolori articolari, problemi della pelle o parassiti nel cane

Scavare sul divano, può anche indicare problemi comportamentali seri, come ansia da separazione nel cane, ansia da rumore o ansia da competizione.

Inoltre, scavare è un modo per marcare il territorio e di rilasciare feromoni. In questo caso, il divano è un bersaglio ideale, in quanto centrale alla casa.

Se vuoi saperne di più, leggi il nostro approfondimento sul tema >>>Il cane scava in casa: non è normale, ma la spia di un disagio da approfondire

Cosa fare se il cane scava il divano

Una volta scoperte le motivazioni per cui il cane scava il divano, puoi prendere le giuste contromisure.

Ecco alcuni consigli:

dedica un’area all’aperto dove possa scavare liberamente;

dove possa scavare liberamente; offri dei giochi specifici che simulano lo scavo;

fai giocare il cane con altri cani o portalo al parco per socializzare;

o portalo al parco per socializzare; fornisci una cuccia morbida e confortevole dove possa scavare;

dove possa scavare; porta il cane a fare lunghe passeggiate e gioca spesso con lui, mettigli a disposizione giochi interattivi.

Tuttavia, se il cane scava per attirare la tua attenzione ignoralo quando lo fa, non sgridarlo, né punirlo, altrimenti potresti rinforzare il suo comportamento.