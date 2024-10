Perché il mio cane monta le gambe di tutti? Cosa devo fare?

Il comportamento di un cane che monta le gambe di persone o oggetti è spesso fonte di imbarazzo per i proprietari, ma può avere diverse cause. Dietro questo gesto, che può sembrare innocente, si nascondono motivazioni legate a energia in eccesso, ricerca di attenzioni o semplice eccitazione. Per affrontare questo comportamento, è importante prima di tutto riconoscere le diverse tipologie di monta:

Ansia o Stress: La monta può essere una reazione a situazioni nuove o stressanti. Compulsiva: Alcuni cani mostrano questo comportamento a causa di stress cronico o mancanza di stimoli. Dominanza: Alcuni cani usano la monta per affermare la propria posizione gerarchica. Riproduzione: Durante il calore, questo comportamento emerge più frequentemente nelle femmine ma anche nei maschi. Sociale: Può avvenire per gioco o interazione tra cani.

Nel caso di Leo, un barboncino che montava le gambe degli ospiti, la proprietaria ha deciso di intervenire. Ha aumentato le passeggiate, cercando parchi dove Leo potesse socializzare e correre liberamente, e ha introdotto giochi interattivi per stimolarlo mentalmente. Quando Leo tentava di montare, invece di sgridarlo, lo distraeva con comandi come "seduto", premiandolo per la buona condotta. Dopo alcune settimane di pazienza, il cane ha iniziato a mostrare un miglior controllo del suo comportamento.

Per evitare che il cane monti le gambe degli ospiti, è fondamentale adottare un approccio combinato di addestramento, gestione ambientale e stimolazione. È importante insegnare i comandi di base, come "seduto" o "giù", e garantire che il cane riceva sufficiente attività fisica per bruciare energia e ridurre l’ansia. Creare uno spazio sicuro in casa, specialmente quando ci sono ospiti, e tenerlo occupato con giocattoli interattivi può essere utile. È essenziale non punire il cane per il suo comportamento, poiché ciò potrebbe aggravare l’ansia. Invece, è consigliabile reindirizzare il cane verso comportamenti più appropriati e premiarlo quando si comporta correttamente. Con il giusto approccio, è possibile gestire e correggere questo comportamento.