Perché il mio cane defeca in casa al ritorno dalla passeggiata?

Se il tuo cane fa la cacca in casa dopo una passeggiata, ci possono essere diverse motivazioni. Dopo aver notato che il mio barboncino Leo aveva avuto un incidente sul tappeto, mi sono interrogata sul perché, dato che era abituato a fare i bisogni all’esterno. Osservando il suo comportamento, ho capito che Leo sembrava ansioso e desideroso di esplorare nuove aree durante le passeggiate. Questo mi ha portato a aumentare la durata delle uscite e a portarlo in luoghi diversi, dove potesse socializzare e scoprire nuovi odori. Ho anche iniziato a portarlo fuori più frequentemente, in particolare dopo i pasti e ogni volta che mostrava segnali di voler fare i bisogni. Dopo qualche settimana, ho notato un miglioramento significativo: Leo era più sereno e non faceva più i bisogni in casa.

Le ragioni per cui un cane può fare la cacca in casa, nonostante le passeggiate, possono essere legate a fattori come ansia, cambiamenti nella routine o stimoli esterni incontrati durante le uscite. È importante non arrabbiarsi o punire il cane, poiché questo potrebbe aumentare la sua ansia e complicare ulteriormente la situazione. Identificare i fattori scatenanti è essenziale; ad esempio, osserva eventuali cambiamenti nei pasti o nelle abitudini di uscita.

Inoltre, è utile portare il cane fuori ogni volta che mangia e quando mostra segni di necessità. Se il cane ha difficoltà a capire dove e quando è appropriato fare i bisogni, considerare di lavorare con un addestratore esperto potrebbe essere una buona opzione. Utilizzare metodi di rinforzo positivo è fondamentale per aiutare il cane a comprendere le sue necessità.

Infine, ricorda che i cani non fanno i bisogni in casa per disobbedienza, ma spesso a causa di una mancanza di comprensione delle loro esigenze. Con pazienza, osservazione e impegno, le abitudini del tuo cane possono migliorare.