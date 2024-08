Perché il mio cane attacca alcuni gatti? Quali sono le ragioni?

Perché il mio cane attacca alcuni gatti? Consigli per superare l’aggressività canina e creare un ambiente armonioso e sereno.

Hai mai notato che il tuo cane reagisce in modo aggressivo solo con alcuni gatti? Ogni cane è unico e ci sono diverse ragioni dietro questo comportamento.

Personalmente, con pazienza e costanza sono riuscita a migliorare la convivenza tra il mio cane e i gatti, rendendo più serene le passeggiate e le viste a casa di amici che hanno questi pelosetti. Ma cosa spinge il mio cane ad attaccare alcuni gatti? Scopriamolo insieme!

Perché il mio cane attacca alcuni gatti?

Quando ho adottato il mio cane, un piccolo barboncino dal carattere vivace e curioso, non avrei mai pensato di trovarmi ad affrontare questo problema.

Sin dall’inizio, ho notato che diventava irrequieto e aggressivo alla vista di certi gatti, soprattutto quelli che non conosceva.

Mi sono chiesta perché succedesse e ho scoperto che ci sono diverse motivazioni dietro questo comportamento. Di seguito, troverete tutte le spiegazioni che ho voluto condividere con voi.

Istinto predatorio canino

L’istinto predatorio canino è un fattore naturale che li spinge ad inseguire le prede. Molti cani, lo possiedono, indipendentemente dalla loro taglia.

Ad innescare l’istinto predatorio, sono i movimenti rapidi e imprevedibili che solo i felini sono in grado di fare.

Ho notato che bastava un minimo movimento di un gatto, perché il mio cane scattasse all’inseguimento.

In realtà, spesso non si trattava di una vera aggressività, ma di un impulso naturale a reagire a qualcosa di veloce e sfuggente.

Territorialità e paura

Oltre all’istinto di caccia, la territorialità gioca un ruolo importante per il comportamento del cane.

Ho notato che il mio cane era più aggressivo verso i gatti quando questi si trovavano vicino casa nostra, come se percepisse una minaccia al suo territorio.

In altre zone, invece, era meno reattivo. Anche la paura può essere un altro fattore in quanto alcuni cani attaccano perché si sentono insicuri o spaventati dalla presenza di un gatto specialmente se non lo conoscono.

Se vuoi saperne di più, leggi il nostro approfondimento sul tema >>>Siete proprio come cane e gatto, un modo di dire che non potrebbe essere più azzeccato in questo caso, se non ci credi basta guardare questo video

Cosa ho fatto per migliorare la situazione?

Dopo aver capito le cause, ho deciso di lavorare con il mio cane per ridurre questa aggressività.

Una tecnica molto utile è stata la” desensibilizzazione graduale”. Perciò, ho iniziato ad esporlo ai gatti tenendolo a distanza e premiandolo ogni volta che rimaneva calmo.

Con il tempo, il suo comportamento è migliorato notevolmente, ma voglio sottolineare che affrontare queste sfide richiede tempo e costanza.

Tuttavia, con il giusto approccio, è possibile aiutare il cane a convivere in modo più sereno con i gatti.