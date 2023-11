Perché il gatto vuole dormire con noi? I motivi del suo gesto

Perché il gatto vuole dormire con noi? Cosa c’è dietro questo comportamento? Vediamo cosa ci vuole comunicare con questo gesto.

Tutti coloro che amano questo misterioso felino e ci convivono, sanno benissimo quanto, invece, sia chiaro nell’esprimere la sua ferrea volontà di voler dormire in compagnia del suo proprietario.

Ecco perché, nell’articolo di oggi, abbiamo deciso di parlarvi delle ragioni dietro questo forte desiderio di voler condividere gli spazi del riposo.

Vediamo, quindi quali i motivi biologici e comportamentali per cui il gatto vuole dormire con noi.

Perché il gatto vuole dormire con noi?

Anche se può sembrare una semplice dimostrazione d’affetto da parte del gatto, in realtà nasconde curiose ed interessanti spiegazioni.

Il desiderio del gatto, di voler condividere gli spazi, in questo caso il letto, non riguarda solo il calore e il comfort, come verrebbe da pensare a tutti, ma c’è ben altro. Scopriamo, quindi perché il gatto vuole dormire con noi.

Comportamento sociale del gatto

Il nostro amico gatto, negli anni, si è fatto una reputazione piuttosto negativa in merito al suo comportamento spesso ritenuto distaccato.

Occorre però sfatare questo mito, in quanto si tratta di animale tutt’altro che freddo, in quanto è molto attratto dalla compagnia dell’uomo ed è tranquillamente in grado di dimostrare affetto.

Naturalmente, non possiamo nascondere che da questa situazione il gatto, ne trae sicurezza, serenità e comodità.

Legame e comfort

Come accennavamo nel paragrafo precedente, il gatto vuole dormire con noi anche per una questione di legame che si viene a creare con il proprietario.

Dormire nello stesso letto, è un modo per rafforzare il legame tra gatto e proprietario e dimostrarsi reciproco affetto.

Inoltre, non dimentichiamo che stiamo parlando di un animale territoriale che necessita in qualunque istante della sua vita di sentirsi al sicuro e proteggere il suo territorio. Dormendo accanto a noi, riesce a sentirsi al sicuro e a rilassarsi completamente.

Calore corporeo

Per quanto vero che il gatto si affeziona molto a noi, è anche vero che il suo lato opportunista viene sempre e comunque fuori, come infatti un altro motivo per cui il gatto vuole dormire con noi è il calore.

Il suo desiderio di calore nasce dal fatto che il gatto, è un animale a sangue caldo che durante il sonno, proprio come succede a noi esseri umani, subisce un calo della temperatura corporea.

Ciò avviene in particolare in ambienti piuttosto freddi. Per questo motivo, il gatto apprezza il calore del corpo umano e la notte cerca di intrufolarsi nel nostro letto.

Abitudine

Questo felino, proprio come altri animali, è abitudinario e nella sua routine cerca conforto e sicurezza.

Perciò, se avete lasciato che il vostro gatto prendesse questa abitudine di dormire con voi, sarà difficile dissuaderlo a meno che non ci mettiate tutto l’impegno e la pazienza nel trovare delle alternative che gli possano sembrare più confortevoli.

Comunicazione non verbale

Il gatto, è un animale che fa un forte utilizzo del linguaggio del corpo e dei suoni.

Dormire accanto a noi, per l’animale è una forma di espressione non verbale, ma che esprime affetto con il corpo.

Nel momento in cui, in noi cerca sicurezza e conforto, dichiara la sua debolezza e al contempo esprime attaccamento.

Inoltre, tramite questa comunicazione non verbale il gatto, ci sta facendo capire che si sente sereno e felice tanto da non isolarsi ma anzi condividere il sonno, con noi.