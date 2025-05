Perché il gatto starnutisce? Ecco come capire se il tuo Micio è malato.

I gatti domestici possono starnutire per vari motivi, comprendendo malattie e allergie. Starnutire è un segnale di malessere, spesso associato a cambiamenti nelle abitudini alimentari e comportamentali. Il Calicivirus felino è una delle principali cause di starnuti, appartenendo alla sindrome delle infezioni respiratorie superiori. Questo virus è altamente contagioso tra i gatti e si trasmette per contatto diretto o attraverso oggetti contaminati. I sintomi della calicivirosi includono infezioni nasali, congiuntivite, tosse, febbre, e in alcuni casi, forme severe che possono portare alla morte. La vaccinazione è cruciale per proteggere i gatti, anche se non elimina completamente il rischio di infezione.

Inoltre, i gatti possono soffrire di allergie, reazioni del corpo a sostanze innocue, che possono manifestarsi in vari modi, da infiammazioni cutanee a sintomi più gravi. Ci sono quattro tipologie di allergie nei gatti, tra cui l’ipersensibilità immediata, che si verifica rapidamente al contatto con allergeni, e l’ipersensibilità mediata da anticorpi citotossici. La dermatite atopica, provocata da allergeni ambientali come polline o polvere, è un’altra manifestazione comune, così come l’allergia da pulci, che può causare irritazioni e infezioni secondarie.

Per identificare se un gatto è malato o allergico, è fondamentale monitorare attentamente il suo comportamento e i sintomi. Cambiamenti significativi richiedono attenzione e, nel caso di malattie gravi, consultare un veterinario è essenziale per una diagnosi corretta e un trattamento adeguato.