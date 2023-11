Perché il gatto si struscia sulle gambe? Il significato del gesto

Che cosa significa quando il gatto si struscia sulle gambe di una persona e perché lo fa? Ecco qualche informazione utile.

I gatti hanno dei comportamenti specifici che tutti conosciamo, ma spesso non sappiamo da che cosa derivano in modo specifico. Basta osservare quelli randagi che camminano per la strada, oppure quelli domestici dei nostri amici o i nostri. Poi, ci sono delle piccole variazioni in base alla personalità del gatto.

In linea di massima, però, ci sono comportamenti che si possono osservare in tutti i mici, come quello di strusciarsi nelle gambe delle persone. Perché il gatto si struscia sulle gambe? Che cosa significa questo gesto? Grazie agli esperti siamo in grado di approfondire l’argomento.

Chi ha dei mici fa sempre attenzione a quando cammina perché sa perfettamente che prima o poi arriveranno a strofinare il loro pelo oppure a dare delle piccole testate. Indaghiamo meglio su cosa passa per testa del micio quando assume questo atteggiamento.

Perché il gatto si struscia sulle gambe? Il significato

Secondo gli esperti lo strusciarsi sulle gambe di una persona ha un valore sempre positivo per un gatto. Lo fa principalmente per lasciare il suo odore sulla persona. Tuttavia, ci sono delle piccole sfumature da tenere in considerazione.

1. Affetto

Il primo significato, quello più comune e diffuso, di un gatto che si strofina sulla gamba di una persona è quello relativo all’affetto che prova nei confronti di quella persona. Accade soprattutto quando il gatto vive in casa e ha come punto di riferimento una o due persone, oppure un intero nucleo familiare.

Per il micio questo gesto assume il significato chiaro di saluto, di dimostrare affetto, fare una coccola, una carineria. Capita spesso che lo faccia quando la persona torna a casa oppure se si alza dopo essere stata seduta molto tempo. Di solito, il gesto è accompagnato dalle fusa, in questo caso.

2. Sicurezza

Il secondo motivo che può portare il micio a comportarsi così è un senso di sicurezza e di estrema fiducia nei confronti della persona scelta.

Può farlo quando incrocia la persona in giro per casa, quando la persona è seduta sul divano o alla scrivania. Lo può fare anche dopo un momento di criticità per chiedere scusa o per far sapere che da parte sua è comunque tutto a posto.

3. Marcare il territorio

Se il gesto di strofinarsi sulle gambe avviene quando nei dintorni ci sono altri gatti è perché vuole marcare il territorio. Mette il suo odore sulla persona come a dire che è di sua proprietà e che nessun altro può avvicinarsi. È anche una questione di gelosia, in effetti.

Il micio potrebbe reagire in questo modo anche se sente altri odori sui pantaloni, odori di un altro gatto o di un altro cane. In questo caso, li annuserà per bene per cercare di capire chi era e dov’è stata la persona e poi si struscerà per coprire quell’odore che a lui non piace.