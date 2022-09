Perché il gatto scava nella lettiera? I motivi del comportamento

I felini spesso presentano comportamenti bizzarri. Nel seguente articolo vedremo perché il gatto scava nella lettiera e quando preoccuparci.

I felini molto spesso presentano comportamenti davvero bizzarri, tuttavia come ben sappiamo ogni atteggiamento del Micio presenta un significato.

Nel seguente articolo vedremo perché il gatto scava nella lettiera e quando questo comportamento può essere motivo di preoccupazione.

Il gatto scava nella lettiera: ecco perché

Chi condivide la propria vita con un felino è a conoscenza di quanti comportamenti quest’ultimo possa presentare nel corso di un’intera giornata.

Alcuni di questi comportamenti però molto spesso, sebbene abbiano un significato ben preciso, possono far sorgere alcune domande, come per esempio: perché il gatto scava nella lettiera?

Siamo tutti a conoscenza di quanto i felini siano animali molto attenti alla pulizia, non solo per la loro igiene personale, infatti possiamo notarli mentre si leccano in continuazione, ma anche per quanto riguarda il loro “bagno”.

Infatti i nostri amici a quattro zampe presentano un’abitudine ben precisa quando fanno i loro bisogni. Inizialmente annusano e girano sulla sabbietta della lettiera, dopodiché scavano per preparare il punto dove fare i propri bisogni ed infine ricoprono con la sabbia questi ultimi.

Tale comportamento è del tutto naturale per il Micio in quanto è un istinto che presenta anche in natura, ossia trovare un luogo comodo dove defecare, fare il buco e infine coprire il tutto per non lasciare traccia ai predatori.

Perché il gatto scava troppo nella lettiera?

Sebbene scavare nella lettiera sia un atteggiamento istintivo e naturale nel nostro amico peloso, può capitare che quest’ultimo presenti questo comportamento in modo eccessivo ossia tende a scavare troppo nella lettiera. Perché lo fa?

I motivi di questo comportamento possono essere tanti tra cui:

Pulizia: i nostri amici pelosi tengono molto alla loro pulizia e anche alla pulizia dei loro oggetti. Nel caso in cui la lettiera fosse eccessivamente sporca, il felino tenderà a scavare molto in quanto ha difficoltà nel a trovare una parte pulita dove defecare;

i nostri amici pelosi tengono molto alla loro pulizia e anche alla pulizia dei loro oggetti. Nel caso in cui la lettiera fosse eccessivamente sporca, il felino tenderà a scavare molto in quanto ha difficoltà nel a trovare una parte pulita dove defecare; Calcoli alla vescica: calcoli alla vescica e infezioni possono provocare un’infiammazione alla vescica del felino, il quale potrebbe scavare molto ma non riuscire a fare la pipì;

calcoli alla vescica e infezioni possono provocare un’infiammazione alla vescica del felino, il quale potrebbe scavare molto ma non riuscire a fare la pipì; Gatti usano una sola lettiera: nel caso in cui in casa ci fossero più gatti ma una sola lettiera, molto probabilmente il felino tenderà a scavare di più e ad arrotolarsi di più in quest’ultima per lasciare il suo odore;

nel caso in cui in casa ci fossero più gatti ma una sola lettiera, molto probabilmente il felino tenderà a scavare di più e ad arrotolarsi di più in quest’ultima per lasciare il suo odore; Lettiera piccola: se il nostro amico peloso non ha abbastanza spazio per fare i suoi bisogni, in quanto la sua lettiera è piccola, potrebbe scavare di più perché alla ricerca di più spazio;

se il nostro amico peloso non ha abbastanza spazio per fare i suoi bisogni, in quanto la sua lettiera è piccola, potrebbe scavare di più perché alla ricerca di più spazio; Troppa sabbia nella lettiera: spesso il problema per cui il gatto scava troppo nella lettiera è dovuto anche alla troppa sabbia presente in essa.

Infine il nostro amico a quattro zampe potrebbe presentare tale comportamento anche quando presenta alcuni disturbi come: diarrea nel gatto o problemi gastrointestinali. In questo caso è opportuno contattare il proprio veterinario.