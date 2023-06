Perché il gatto scappa di casa e come evitare di indurre Micio a fuggire

I motivi per cui la nostra palla di pelo è indotta a fuggire sono molti. Vediamo insieme perché il gatto scappa di casa e come possiamo evitarlo.

Chi convive con un amico a quattro zampe tende a pensare che quest’ultimo non abbia bisogno di uscire fuori casa, in quanto siamo noi che gli offriamo tutto ciò di cui ha bisogno: cibo, riparo sicuro, svago. Tuttavia, differentemente dai cugini cani, i felini non la pensano in questo modo.

Infatti, nonostante abbiano tutto, i nostri amici pelosi tendono spesso a fuggire. Ma come mai? Perché il gatto scappa di casa? I motivi di tale comportamento possono essere molti ed alcuni non sono collegati a ciò che offriamo o meno alla nostra palla di pelo.

Perché il gatto scappa di casa e cosa fare per evitarlo

Pensiamo spesso che fornendo tutte le cure, il cibo e qualsiasi cosa di cui abbia bisogno un gatto, quest’ultimo non abbia motivo per uscire di casa o per effettuare una vera e propria fuga. Tuttavia non è così. Infatti come ben sappiamo, i nostri amici a quattro zampe sono animali sensibili, tendono a cercare la tranquillità di cui hanno bisogno e spesso tendono anche a seguire istinti naturali.

Se il nostro amico peloso si sente, per qualsiasi motivo, a disagio, o è incuriosito da qualcosa che richiama la sua attenzione, il felino può facilmente tentare la fuga. Per evitare che ciò accada, e ritrovarsi malauguratamente nella situazione in cui Micio scappi e non torni più a casa, sarebbe opportuno comprendere le cause del comportamento del felino e sapere cosa fare per risolvere la situazione. Ecco i fattori principali che inducono spesso il gatto a voler scappare di casa.

Disagio in casa

Uno dei primi fattori che può indurre un felino a scappare di casa è trovarsi a disagio in quest’ultima. Solitamente il disagio viene causato o dal trambusto in casa, o dal trattamento che riceve il Micio o anche dalla presenza di un altro animale che può incutere ansia e paura nel felino.

D’altra parte ci sono anche gatti che sono rinchiusi in casa per moltissimo tempo e tentano la fuga semplicemente per esplorare l’ambiente esterno. Per evitare la fuga del Micio sarebbe opportuno, non solo offrire comfort al gatto e i vari svaghi possibili come giocattoli, tiragraffi per affilarsi le unghie o anche mensole dove il felino può stare tranquillo, ma anche giocare con lui. Inoltre è possibile far uscire il proprio felino quando vuole semplicemente esplorare facendo attenzione a dove va.

Esplorazione

L’esplorazione, infatti, è un altro motivo per cui il nostro amico a quattro zampe potrebbe tentare la fuga. E’ risaputo che i gatti sono animali curiosi per natura, amano i loro spazi, ma amano anche esplorare tutto il resto dell’ambiente che li circonda.

Per evitare che il felino scappi, potrebbe essere utile creare uno spazio adeguato dove il nostro amico a quattro zampe possa osservare l’esterno, senza dover per forza uscire di casa. Ma potrebbe essere utile anche far uscire il Micio tenendo sotto controllo la sua uscita.

Infatti i gatti per esplorare tendono a stare fuori dai pochi minuti a qualche ora. Nel caso in cui la palla di pelo trascorre troppe ore fuori e non rientra sarebbe opportuno iniziare a cercarlo.

Stagione calda

Infine, un altro motivo per cui il gatto potrebbe scappare di casa è l’arrivo dell’estate, ossia la stagione calda. Infatti durante questa stagione, chiamata anche stagione degli amori, i felini, sia femmine che maschi, tendono a scappare di casa alla ricerca del partner con cui riprodursi.

Tale comportamento può essere evitato, sia se si tratti di femmine che di maschi, con la castrazione. Quest’ultima è un’operazione che può portare alcuni benefici per la salute del felino e per il controllo della sovrappopolazione.