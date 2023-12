Perché il gatto salta su e giù dai mobili? I motivi del comportamento

Perché il gatto salta su e giù dai mobili: dalle radici dell’istinto esplorativo felino a come fornire tante opportunità verticali.

Tutti coloro che vivono con un gatto, conoscono fin troppo bene le capacità e le abilità atletiche che questo animale possiede.

Molto spesso, infatti, il gatto stupisce con salti inaspettati e questo comportamento è il risultato di una combinazione tra istinto e gioco.

Eppure, chiunque abbia un gatto si sarà, probabilmente, chiesto almeno una volta: “Perché il mio gatto salta su e giù dai mobili?”

In questo articolo, vedremo quali le ragioni dietro questo comportamento felino e scopriremo come soddisfare l’istinto naturale in modo sicuro, ma altrettanto soddisfacente.

Perché il gatto salta su giù dai mobili

Questo comportamento risale, a quando il gatto era cacciatore e doveva essere in grado di balzare rapidamente per catturare la prede o sfuggire ai predatori.

Oggi, dietro questo comportamento, spesso si celano significativi differenti e ciò suscita tanta curiosità e interesse tra coloro che condividono la loro vita con questo affascinante felino.

Pertanto, comprendere il motivo del perché il gatto salta su e giù dai mobili, può aiutare a favorire una convivenza armoniosa e soddisfare questa esigenza naturale dell’animale.

Vediamo, quindi quali sono i motivi per cui il gatto salta su e giù dai mobili.

Esercizio fisico

Il salto, è un’attività fisica essenziale per il gatto, richiede un forte coinvolgimento dei muscoli degli arti posteriori, in particolare gli adduttori delle cosce e i muscoli dei glutei.

Questa attività, aiuta a migliorare le abilità motorie e richiede coordinazione ed equilibrio da parte del felino. Si tratta, di un’attività energetica che può aiutare a bruciare calorie in eccesso che l’animale accumula.

Anche se il salto non è un esercizio aerobico intenso, contribuisce comunque a mantenere in salute il sistema cardiovascolare del gatto.

Oltre ai benefici fisici il salto, offre anche una stimolazione mentale, poiché il felino deve valutare la situazione, calcolare la traiettoria e prendere decisioni rapidi durante il salto.

Ciò contribuisce a mantenere la mente del gatto attiva, proprio perché richiede una certa concentrazione e coordinazione.

Ecco perché, è fondamentale fornire un ambiente sicuro e pieno di opportunità di salto adeguate per il gatto, con ad esempio punti di osservazione elevati.

Esplorazione

Il gatto, è noto per la sua curiosità innata e per questo tende a volere esaminare oggetti e aree che attirano la sua attenzione.

Il salto del gatto su mobile è un’espressione naturale dell’istinto esplorativo e della curiosità felina e capirlo può aiutare ad instaurare un buon rapporto col il proprio amico a quattro zampe.

Salendo sui mobili, può esaminare più da vicino gli oggetti di interesse e scoprire numerosi nascondigli.

Il salto sui mobili, può essere un modo per il gatto per marcare il territorio, una reazione a stimoli visivi, come il movimento di un insetto o di un oggetto che si muove sulla superficie del mobile.

Punti di osservazione

Saltare sui mobili, consente al gatto di scoprire e controllare spazi da diverse altezze, offrendo una prospettiva unica sul mondo circostante.

I punti di osservazione elevati, offrono una vista privilegiata dell’ambiente del gatto. Essere in alto da al gatto un senso di controllo sul territorio, da queste posizioni può osservare con attenzione tutto ciò che accade intorno, inclusi i movimenti di altri animali o persone.

Può sentirsi al sicuro e protetto, poiché è meno probabile che venga sorpreso da minacce, inoltre, dall’alto può individuare meglio le prede, anche se si tratta solo di giocattoli che si muovono.

Oltretutto, i punti di osservazione elevati possono essere un rifugio perfetto se il gatto cerca momenti di tranquillità o vuole evitare il contatto con altri animali domestici e persone.

Come arricchire l’ambiente del gatto domestico

Se avete un gatto che ama salire su e giù dai mobili, è buona cosa cercare di arricchire l’ambiente in cui vive, con oggetti e giocattoli.

Ecco alcuni oggetti che potrete predisporre per il vostro gatto:

alberi per gatti : strutture verticali che offrono piattaforme, nascondigli e posti dove arrampicarsi e saltare;

strutture verticali che offrono scatole di cartone: le scatole di cartone per il gatto, possono essere trasformati in nascondigli e luoghi di gioco;

le scatole di cartone per il gatto, possono essere trasformati in nascondigli e luoghi di gioco; giochi interattivi: palline, giocattoli con piume e bacchette con pendente ;

; percorsi di salto: create percorsi salto commento nello scaffali che collegano diverse aree della casa;

create percorsi salto commento nello scaffali che collegano diverse aree della casa; punti di osservazione elevati: create punti di osservazione elevati vicino alle finestre e salvando mensole sgabelli;

create punti di osservazione elevati vicino alle finestre e salvando mensole sgabelli; scaffali per gatti: scaffali o mensole robuste a diversi altezze sulle pareti, in modo che il gatto possa arrampicarsi;

scaffali o mensole robuste a diversi altezze sulle pareti, in modo che il gatto possa arrampicarsi; tralicci per balconi e giardini: per consentire al gatto di arrampicarsi a esplorare all’aperto se avete un giardino;

per consentire al gatto di arrampicarsi a esplorare all’aperto se avete un giardino; tunnel e sacchi: il gatto ama nascondersi e giocare in luoghi ristretti, quindi questi giochi potrebbero attrarlo davvero tanto.

Grazie a questi giochi interattivi e oggetti vari, il vostro gatto avrà l’opportunità di esplorare verticalmente e soddisfare il suo bisogno naturale di movimento e arricchimento, evitando così che possa saltare subito dei vostri mobili.