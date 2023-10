Perché il gatto mi lecca? Tutte le motivazioni secondo gli esperti

Perché il gatto mi lecca? Questa è forse la prima domanda che nasce al comportamento del micio, ma ecco cosa dicono gli esperti.

Basta guardare un gatto per rendersi conto che per loro il gesto di leccare è fondamentale sia su sé stessi che sugli altri. Lo vediamo trascorrere molto tempo nella pulizia del pelo, ad esempio, ma può accadere che lecchi anche i suoi giocattoli o le persone che vivono con lui in caso di gatto domestico.

La domanda che ci poniamo e che molte persone si pongono è questa: perché il gatto mi lecca? Capita spesso di sentirlo arrivare e poi di sentire la sua linguetta ruvida sulla nostra mano o su un’altra parte del corpo. Qual è il motivo che lo porta a comportarsi così?

Secondo gli studiosi che hanno osservato questo comportamento e hanno condotto delle indagini, ci sarebbero diverse motivazioni, non soltanto una sola. Andiamo con ordine e cerchiamo di approfondire meglio questo argomento.

Perché il gatto mi lecca? Parlano gli esperti

Come abbiamo anticipato, vedere un gatto leccarsi il pelo è del tutto normale. Pensate che trascorre il 24% del suo tempo pulendosi in un fenomeno che prende il nome di grooming. Spesso vediamo mamma gatta leccare i propri cuccioli oppure un gatto leccare un altro gatto: questo significa prendersene cura, è un gesto di legame e di amicizia.

Diversi studi condotti nel corso degli anni sono arrivati alla stessa conclusione: un gatto può provare a fare amicizia con i suoi simili e anche con altre specie animali e lo dimostra leccando l’altro per fargli capire che lo può accudire. È un gesto di affetto e di fiducia.

Se il gatto si comporta così con una persona, può voler dire la stessa cosa, quindi, si tratta di un atteggiamento amichevole, ma ci sono diverse sfumature che entrano in gioco. Secondo gli esperti sono tre le motivazioni preponderanti:

biochimica : il gatto sente un odore o un sapore sulla pelle della persona che gli piace molto e cerca di indagare leccando; pensiamo, magari, all’odore di una crema in particolare, di cibo o di un altro animale che abbiamo accarezzato;

: il gatto sente un odore o un sapore sulla pelle della persona che gli piace molto e cerca di indagare leccando; pensiamo, magari, all’odore di una crema in particolare, di cibo o di un altro animale che abbiamo accarezzato; fiducia : sta trasferendo il grooming su una persona per la quale prova affetto, amicizia e della quale si fida;

: sta trasferendo il grooming su una persona per la quale prova affetto, amicizia e della quale si fida; possesso: lecca per lasciare il suo odore e dire che quella cosa, quell’animale o quella persona è di sua proprietà.

Tuttavia, purtroppo, non è sempre tutto rose e fiori. Potrebbero esserci dei campanelli d’allarme in questo comportamento.

Motivi che devono metterci in allarme

Per la maggior parte delle volte, il fatto che il gatto ci lecchi la pelle è riconducibile ad un motivo positivo. Non sempre, però.

Alcuni motivi negativi possono essere questi:

ansia e stress: il gesto di leccare allontana lo stress, quindi, se il gatto lo fa in modo compulsivo significa che è molto stressato e che prova ansia per qualcosa;

non riceve abbastanza attenzioni : probabilmente ha imparato che leccando il padrone quest’ultimo gli darà un premio o gli darà più attenzioni rispetto a quando non lo fa;

: probabilmente ha imparato che leccando il padrone quest’ultimo gli darà un premio o gli darà più attenzioni rispetto a quando non lo fa; problema di salute: un gatto potrebbe leccare più del solito quando prova nausea, dolore o disagio a causa di alcune patologie gastrointestinali o legati a problemi della tiroide.

Se il leccare del gatto è strano e non vi convince, è il caso di rivolgersi al veterinario per una serie di accertamenti.