Perché il gatto lecca il naso del suo umano? I vari motivi

I nostri amici a quattro zampe comunicano in modo diverso rispetto a noi esseri umani. Vediamo insieme perché il gatto ci lecca il naso.

Convivere con un felino significa imbattersi nei diversi comportamenti che può presentare quest’ultimo. Alcuni atteggiamenti possono essere bizzarri e altri meno divertenti.

Tuttavia come ben sappiamo ogni comportamento presenta almeno un significato. Nel seguente articolo vedremo insieme perché il gatto ci lecca il naso.

Perché il gatto mi lecca il naso?

Chi trascorre del tempo con il proprio Micio può notare i diversi comportamenti che quest’ultimo può presentare e magari presumere che alcuni di questi atteggiamenti possano essere un segnale di affetto del gatto nei nostri confronti.

Infatti chi non crede che il proprio gatto sia affettuoso quando lecca il nostro naso? Sebbene possa essere un gesto affettuoso nei nostri confronti, o un modo per il gatto di legare con noi, ci sono anche altri motivi per cui Micio ci lecca il naso.

Gli piace il nostro sudore

Se il felino non ha mai leccato il vostro naso, sicuramente se inizia a farlo è perché il vostro naso potrebbe essere sudato, e il sudore ha un sapore che può attrare il gatto.

Si sente al sicuro

Leccare è un’azione che presenta spesso mamma gatto quando accarezza i suoi cuccioli. Quindi quando la nostra palla di pelo ci lecca il naso, significa che ci ritiene parte della sua famiglia, si sente al sicuro e si fida di noi.

Per marcare il territorio

Un altro motivo per cui i gatti leccano in generale, è per marcare il territorio, infatti spesso leccano gli oggetti. Se il felino lecca il nostro naso, significa che sta comunicando agli altri che apparteniamo a lui. Ciò può accadere soprattutto se in famiglia entra a far parte un altro animale.

Per attirare attenzione

I felini possono leccare il naso anche per attirare la nostra attenzione, ciò quando siamo distratti a guardare la TV o il cellulare.

Inoltre anche quando il gatto è stressato o presenta qualche ferita tende a comunicarcelo leccandoci, proprio per attirare la nostra attenzione.

Per ringraziare

Infine un altro motivo per cui il nostro amico peloso può leccarci il naso, soprattutto quando lo coccoliamo o accarezziamo, è per ringraziarci dell’affetto che gli doniamo e per ricambiare tale affetto.