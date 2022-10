Perché il gatto ha paura del tiragraffi? Ciò che dovresti sapere a riguardo

Hai comprato una torretta al tuo amico a quattro zampe ma lui si spaventa a vederla? Vediamo perché il gatto ha paura del tiragraffi.

I nostri amici a quattro zampe presentano la maggior parte degli istinti e alcuni comportamenti che solitamente presentano i gatti in natura, come per esempio: affilare le proprie unghie.

Sebbene in natura i felini possano affilare le proprie unghie vicino ad un albero, i nostri amici domestici tendono a graffiare mobili o divani. Per evitare ciò in commercio vi è il tiragraffi, tuttavia non sempre Micio ha un buon rapporto con quest’ultimo. Nel seguente articolo vedremo insieme perché il gatto ha paura del tiragraffi e come possiamo aiutare il nostro amico peloso.

Il gatto ha paura del tiragraffi: ecco perché

I felini sono animali abitudinari, un qualsiasi tipo di cambiamento, come l’aggiunta di un nuovo oggetto in casa può spaventarli e stressarli.

Sebbene non tutti i gatti abbiano lo stesso “carattere” alcuni di esse potrebbero aver paura anche di oggetti fatti apposta per loro, come per esempio il tiragraffi.

Quest’ultimo infatti, essendo un oggetto nuovo per Micio, può suscitare un certo comportamento nel nostro amico a quattro zampe. Tuttavia per comprendere se il Micio è spaventato, bisogna fare attenzione ai segnali che quest’ultimo rilascia, come:

Inoltre il nostro amico peloso potrebbe evitare di avvicinarsi al tiragraffi anche se gli altri felini si avvicinano all’oggetto senza problemi.

Cosa fare se il gatto ha paura del tiragraffi

Per aiutare il proprio Micio a superare la paura del tiragraffi, è necessario far sì che il felino abbia un’impressione positiva di tale oggetto.

Innanzitutto è opportuno avere pazienza e dar tempo al gatto ad abituarsi ad un oggetto nuovo. Inoltre è necessario che il felino si senta al sicuro.

Quindi posizioniamo il tiragraffi in un luogo tranquillo e lontano dagli altri felini, in modo tale che il gatto possa comprendere che l’oggetto in questione possa dargli la sicurezza di cui ha bisogno.

Inoltre possiamo, per attirare l’attenzione del Micio verso il tiragraffi, porre alcuni croccantino o giocattoli preferiti del gatto su quest’ultimo. Se il legame tra voi è il vostro amico peloso è abbastanza forte, potrebbe essere utile anche porre sul tiragraffi un vostro indumento che presenti il vostro profumo.

Nel caso in cui, nonostante tali consigli, il felino presenti ancora comportamenti di paura verso il tiragraffi, potrebbe essere utile chiedere aiuto ad un professionista.