Perché il gatto fa pipì in casa e come farlo smettere in sole 5 mosse

Un problema tanto fastidioso quanto comune, ma si può risolvere: ecco perché il gatto fa pipì in casa e come farlo smettere in modo efficace.

Si tratta di un animale estremamente pulito eppure alle volte si rende protagonista di gesti che hanno davvero ben poco a che fare con la pulizia, soprattutto quella della casa, Può capitare che Micio infatti non usi la lettiera per rilasciare i suoi bisogni. Ma cosa fare se il gatto fa pipì in casa? Ci sono 5 modi molto efficaci per farlo smettere: ecco quali sono.

Micio non usa la lettiera: non è un capriccio

Gli abbiamo procurato una lettiera bellissima e comoda (almeno così credevamo) eppure sembra snobbarla senza troppi complimenti: ma spesso la sua scelta di non utilizzarla non è un capriccio. Infatti essa potrebbe avere caratteristiche strutturali o altro che non la rendono per niente invitante agli occhi esigenti del felino.

La lettiera non deve essere alla moda, ma comoda e confortevole; dovrà essere tenuta sempre pulita e in ordine (mai lasciare residui e ripulirla almeno due o tre volte alla settimana), poiché Micio non lascerebbe mai i suoi bisogni in un ambiente sporco. Per la sua pulizia meglio non utilizzare detergenti o profumi troppo intensi, che il gatto non gradirebbe.

Il gatto fa pipì in casa: tutte le cause possibili

Esclusa una nostra possibilità nella gestione della lettiera e nella sua pulizia, cosa potrebbe mai indurre Micio a non utilizzarla e andare a spargere la sua urina per tutta la casa? Senza arrabbiarci o lasciarci prendere dallo sconforto, è opportuno analizzare le cause possibili di questo suo comportamento. La responsabile di Best Friend’s Animal Society, Samantha Bell, ha affermato con certezza che non si tratta di un dispetto da parte loro…e allora perché lo fanno?

Innanzitutto è bene fare una prima ‘macro-distinzione’ tra lo spruzzo di urina e l’urinare vero e proprio: nel primo caso, il gatto resta in piedi e rilascia piccole quantità (proprio spruzzi) di urina sui muri, come a voler marcare il territorio. Quando invece rilascia una considerevole quantità di pipì, ha necessità di accovacciarsi e noteremmo sicuramente delle chiazze più evidenti.

Le cause potrebbero non essere legate alla lettiera, bensì ad uno stato di malessere e malattia del felino: solo il veterinario sarà in grado di escludere un principio di patologia in corso, mentre un esperto del comportamento saprà capire cosa c’è che non va nel micio e come correggerlo.

Il gatto fa pipì in casa: 5 mosse per impedirglielo

Ma come possiamo fare per evitare che Micio rilasci la sua urina, sporcando tutta la casa? Innanzitutto bisognerà escludere che si tratti di un problema di salute, che spesso riguarda: il tratto urinario, calcoli o insufficienza renali, diabete, cistite e ipertiroidismo felino.

Un metodo piuttosto invasivo ma efficace riguarda l’operazione di castrazione o sterilizzazione del gatto: infatti Micio non solo non andrà più in calore ma sentirà ancora meno l’esigenza di marcare il territorio con spruzzi di urina.

E’ fondamentale non aggredirlo e non perdere mai la calma: bisogna fargli cambiare questa fastidiosa abitudine con la desensibilizzazione, il controcondizionamento e il rinforzo positivo. In pratica dovrà avere modo di capire che gli ‘conviene’ fare in un certo modo per ottenere il suo gioco o il suo snack preferito.

Il secondo metodo, tornando al problema della lettiera, riguarda proprio il posto dove rilascerà i suoi bisogni: bisogna non solo che sia sempre pulito ma anche comodo e confortevole (a volte non serve spendere tanti soldi, poiché potrebbe andargli bene anche una lettiera per il gatto fai da te.

Infine, ma non meno importante delle precedenti, la quinta modalità per scoraggiare il suo comportamento riguarda l’eliminazione di ogni fattore di stress per il gatto, a partire dall’ambiente in cui vive e dai cambiamenti a cui dovrà adattarsi nel tempo giusto.