Perché il gatto è nervoso di sera? Cosa lo agita e in che modo

Perché il gatto è nervoso di sera: le ragioni alla base del nervosismo serale nel micio. Vediamo quali possono essere le motivazioni.

Non è raro osservare agitazione e iperattività nel gatto durante le ore serali. Questo comportamento, per quanto susciti curiosità, allo stesso tempo sorprende in modo non proprio positivo, il proprietario.

Ragion per cui, sono in tanti a porsi domande come: “Perché il gatto è nervoso di sera?”.

Per poter rispondere a questo quesito, è fondamentale esaminare le origini dell’istinto felino e come l’ambiante influenza il comportamento serale e notturno del gatto.

Perché il gatto è nervoso di sera?

Quando il sole tramonta e si approssima la notte, è possibile notare che aumenta l’attività fisica e l’agitazione nel gatto.

Pur trattandosi di un comportamento dovuto al suo istinto è opportuno informarsi per capire quando preoccuparsi e come intervenire.

Ecco perché, analizzeremo i comportamenti naturali e come l’ambiente è in grado di influenzare il riposo del notturno del gatto.

Esigenze naturali

L’organismo del gatto è caratterizzato da ritmi di funzionamento quotidiani, il cosiddetto ritmo circadiano che regola il ritmo sonno-veglia in questo caso del gatto.

Nel felino, questo ciclo è diverso da quello umano, in quanto l’animale ha un picco di attività nelle ore serali e notturne al contrario di quello dell’uomo.

Ciò vuol dire che il comportamento del gatto, almeno in parte, è dovuto alla biologia intrinseca.

Inoltre, ciò che permette questa attività notturna è la sua possibilità di vedere al buio e rimanere attivo e vigile.

Fattori ambientali

Il nervosismo serale nel gatto può dipendere molto dall’ambiente circostante, poiché spazi sovraffollati, oggetti fuori posto, improvvisi cambiamenti e spostamenti, anche solo di un mobile all’interno di casa, possono generare ansia e nervosismo nell’animale.

Inoltre, anche la convivenza con altri animali ha il suo peso sul comportamento del felino. Infine, un altro fattore piuttosto influente è l’assenza prolungata del suo proprietario che causa nervosismo, miagolii e comportamenti distruttivi nel gatto.

Il ruolo dell’attività fisica

Il gatto è per natura molto attivo e curioso, perciò se durante la giornata non ha la possibilità di muoversi, saltare e correre, la mancanza di attività può generare nell’animale nervosismo che viene fuori durante la sera o le ore notturne.

Ecco perché, è importante fornire al gatto giochi adeguati e strutture per potersi arrampicare, o anche tiragraffi per gatti.

Insomma, un ambienti arricchito di oggetti che possano far esercitare e distrarre il vostro felino, riducendo la tensione e la probabilità di comportamenti nervosi.

Routine del sonno

Un altro fattore che può influenzare il comportamento del gatto è senz’altro il disturbo della routine del sonno.

L’interruzione di pisolini durante il giorno, può causare ansia e stress nel gatto che viene fuori durante poi la sera o la notte.

Il gatto è un animale abitudinario che ama concedersi momenti di riposo durante la giornata e odia che questi possano essere disturbati o interrotti.

Sensibilità notturna

Il gatto essendo un predatore naturale, attivo quando la sua preda è attiva, è costretto a restare sveglio e a dargli la caccia durante la notte.

Tutto questo però, al gatto domestico non riguarda, in quanto non ha più la necessità di cacciare per sopravvivere.

Tuttavia, l’ambiente domestico può influenzare allo stesso modo, il suo comportamento. Ad esempio, il gatto che vive in un appartamento o in un casa con altri animali domestici, può risultare più attivo di notte e più nervoso per cercare di attirare l’attenzione verso sé.