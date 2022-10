Perché il gatto dorme sul suo umano? I probabili motivi

Il tuo Micio all’improvviso vuole dormire su di te? Vediamo insieme perché il gatto dorme sul suo umano e se è motivo di preoccupazione.

I nostri amici a quattro zampe molto spesso presentano comportamenti strani, che suscitano in noi molte curiosità e spesso preoccupazioni.

Tuttavia, come ben sappiamo, gli atteggiamenti dei nostri felini hanno sempre un significato. Nel seguente articolo cercheremo di capire insieme perché il gatto tende a dormire sul suo umano.

Perché il gatto dorme su di me?

Dormire è una delle attività più frequenti compiute dai nostri amici a quattro zampe.

I felini tendono a dormire in posti strani, tuttavia spesso può capitare di ritrovarseli sul proprio corpo. Ma come mai il Micio ama dormire sul suo umano?

Solitamente il gatto dorme sul corpo del suo umano per dimostrargli amore, tuttavia ci sono molti altri motivi per cui il Micio dorme su di noi. Vediamoli insieme qui di seguito.

Ama il calore

I felini sono animali sensibili al freddo, quindi molto probabilmente il nostro amico a quattro zampe tende a dormire su di noi perché ama il caldo.

Potrebbe trovare in noi una fonte di calore, soprattutto nei mesi invernali. Inoltre potremmo persino ritrovarceli sotto le coperte a dormire insieme a noi.

Marca il territorio

Chi condivide la propria vita con un amico peloso è a conoscenza del suo istinto naturale, ossia marcare il territorio.

Infatti, il gatto può dormire su di noi anche se vuole comunicare agli altri gatti o altri animali presenti in casa che noi apparteniamo a lui.

Ama il nostro odore

Un altro motivo per cui il felino dorme su di noi, è perché ama il nostro odore. Infatti i gatti tendono a tranquillizzarsi quando sentono l’odore del proprio umano.

Inoltre anche il suono della nostra voce può tranquillizzare i nostri amici a quattro zampe, che possono decidere di riposare con noi.

Per confort

Infine come ben sappiamo i gatti, proprio come i cani, amano dormire in luoghi comodi. La nostra pancia, il nostro petto come anche la nostra testa sono posti che i nostri amici pelosi amano molto.

Quindi se il Micio decide di riposare su di noi, non è motivo di preoccupazioni ma bensì motivo di confort, calore e amore ricercato dal nostro amico peloso.