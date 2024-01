Perché il gatto ama i posti stretti ma non vuole essere stretto?

Il suo nascondiglio preferito? Di sicuro il gatto ama i posti stretti ma non vuole essere stretto: come spiegarsi questo strano comportamento felino.

Quando in casa non riusciamo a trovarlo siamo pur certi che si è nascosto in qualche spazio angusto: perché il gatto ama i posti stretti ma non provate a stringerlo troppo perché non lo sopporta. Questo è solo uno dei comportamenti del felino che possono apparirci strani, eppure c’è una spiegazione a questo suo atteggiamento: eccola qui di seguito.

Non solo stretti: i nascondigli preferiti dai gatti

Niente paura: se non riusciamo a trovare il nostro felino ma siamo certi che non abbia varcato la soglia di casa, è possibile che si sia nascosto in uno dei suoi posti preferiti proprio sotto ai nostri occhi. Infatti a differenza di quanto si possa pensare, Micio non sceglie sempre le mensole o le superfici alte per isolarsi e controllare la situazione dall’alto; potrebbe anche volersi sentire al riparo e protetto in un ambiente molto più angusto.

Proviamo a controllare nei posti con poca luce e che lo faranno sentire ‘coccolato’ come ad esempi sotto al letto o sotto al divano, ma anche nei contenitori della biancheria da lavare o nei nobili in cui ha facile accesso. Attenzione che non si sia infilato nell’oblò della lavatrice, anche se talvolta viene attratto dal contenuto delle biste della spesa.

Potrebbe nascondersi in qualche borsa o valigia capiente, oppure trovarsi a suo agio tra i cuscini di un divano o in un cassetto anche non troppo largo e spazioso.

Il gatto ama i posti stretti: qual è il motivo

Ma come è possibile che un felino che ama tenere sempre la situazione sotto controllo e da una prospettiva privilegiata come quella posta in alto, vada a cercarsi dei nascondigli tanto stretti e angusti come ad esempio la parte sottostante del divano o del letto? Perché il fatto stesso di stare stretto tra il sotto del divano e il pavimento lo fa sentire al sicuro, al riparo da possibili pericoli.

Non dimentichiamo poi che si tratta di un predatore, che ‘studia’ la situazione che lo circonda prima di attaccare la preda: insomma il posto angusto e stretto gli consentirà anche di stare al riparo da occhi indiscreti e di poter valutare quando è il momento di uscire e agire. Inoltre alcuni luoghi specifici gli consentono di abbassare la sua temperatura corporea (ad esempio alcuni materiali come la ceramica del bidet) o di avvertire maggiore calore (per questo i gatti amano le scatole).

Perché il gatto ama i posti stretti ma non vuole essere stretto?

Ma allora come è possibile che tra le nostre braccia non vuole stare e può anche reagire in malo modo? Quello che per noi è un gesto di affetto, Micio potrebbe avvertirlo come una morsa pericolosa da cui scappare, con reazioni spesso eccessive ed esasperate (almeno dal nostro punto di vista). Benché si fidi del padrone, fa parte del suo istinto da predatore il fatto di potersi liberare e scappare da ciò che avverte come minaccia.

Sono altre le dimostrazioni di affetto che preferirà, soprattutto se sapremo come accarezzare il gatto, consapevoli dei punti giusti in cui toccarlo e quelli da evitare. Dovremmo imparare a ragionare come un felino: per gli animali spesso quelli che per noi umani sono gesti di affetto, per loro possono essere attacchi da cui difendersi.