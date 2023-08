Perché il gatto ama dormire con te? Le possibili ragioni (anche inaspettate)

Ti stai domandando perché il tuo gatto ama così tanto dormire con te? Le ragioni possono essere molte e alcune potrebbero sorprenderti.

I felini da sempre sono considerati animali anaffettivi e indipendenti. Tuttavia chi convive con queste palle di pelo sa che questi due aggettivi non rispecchiano affatto i nostri amici a quattro zampe. Infatti i gatti, anche se in modo diverso rispetto ai cani, possono essere molto affettuosi con i loro umani e cercarli spesso, anche se lo fanno solo quando vogliono.

Inoltre alcuni comportamenti che possono avere i cani possiamo riscontrarli anche nei nostri amici felini. Infatti alcuni gatti amano riposare accanto al proprio umano, ma come mai? Nel seguente articolo vedremo insieme le varie ragioni per cui il gatto ama dormire con te, alcune potrebbero anche sorprenderti.

Perché il gatto ama dormire con te?

I felini, anche se per motivi diversi, possono presentare alcuni comportamenti che solitamente presentano i cani. Infatti, anche se siamo abituati a vedere questi ultimi dormire accanto al proprio umano, persino nel letto di quest’ultimo, anche i nostri amati felini a volte lo fanno.

Chi convive con un gatto, può facilmente imbattersi nel corpo di quest’ultimo quando va a letto, soprattutto di notte. Ma perché il gatto ama così tanto dormire con noi? Sebbene possa essere difficile comprendere i comportamenti dei felini, qui di seguito vi diremo alcuni motivi per cui il nostro amico a quattro zampe ama dormire nel letto accanto a noi.

Legame d’amore

Diversamente da quanto si crede, i gatti. sebbene abbiano quell’aria misteriosa e siano considerati animali freddi, sono molto emotivi e possono creare grandi legami d’amore con i loro umani. Una delle dimostrazioni d’affetto del Micio nei nostri confronti, è proprio il sui accoccolarsi a noi quando dormiamo. Infatti i felini ci considerano come parte della cucciolata e ci trattano proprio come trattano i loro simili.

Sicurezza e affetto

Quando il nostro amico peloso decide di dormire con noi lo fa sia per affetto nei nostri confronti, sia perché si sente sicuro e protetto accanto a noi. Infatti accoccolandosi accanto al nostro corpo, i nostri amici a quattro zampe tendono a provare conforto e sicurezza in quanto sanno che possiamo proteggerli. Tutto ciò porta il nostro felino a rilassarsi e riposare profondamente senza preoccupazioni.

In cerca di calore

Quando il nostro amico a quattro zampe si accoccola accanto a noi quando dormiamo non solo ci sta dimostrando affetto ma ci comunica anche che è in cerca di calore. Come ben sappiamo, solitamente i felini hanno una temperatura corporea più alta dell’uomo, quindi possono facilmente soffrire il freddo. Per questo motivo quando di notte, soprattutto quando le temperature si abbassano, per il Micio il nostro corpo diventa una fonte di calore.

Ci protegge

I gatti oltre ad essere emotivi, sono anche in grado di percepire quando in noi vi è un cambiamento emotivo. Infatti quando ci sentiamo tristi, stressati o abbiamo bisogno di conforto, il nostro amico a quattro zampe si avvicina a noi per darci amore e per farci riprende. Per questo motivo alcuni esperti pensano che quando il gatto decide di dormire accanto al suo umano, lo fa per prendersi cura di quest’ultimo quando ne ha bisogno.