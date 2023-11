Perché il degu si gratta continuamente: spiegazioni e consigli

Perché il degu si gratta continuamente: quando diventa un segnale d’allarme? Quali sono i motivi del prurito? scopriamolo insieme.

Il degu è un roditore socievole e vivace che può essere un ottimo animale domestico per le persone che cercano un compagno affettuoso e amichevole.

Inoltre, è piccolo e facile da gestire, anche se come tutti gli esseri viventi può avere delle problematiche di salute.

Ad esempio, se il degu si gratta continuamente o mostra altri segni di disagio, cosa occorrerà fare? In questo articolo, andremo a capire, perché il degu si gratta frequentemente e quando preoccuparsi.

Perché il degu si gratta continuamente?

Se avete notato che il vostro degu si gratta continuamente, potrebbe essere per diversi motivi ed è bene indagare per la sua salute.

Perciò, è essenziale essere attenti a questo comportamento e cercare di individuare la causa sottostante.

Di seguito, vi riporteremo alcune potenziali ragioni per cui il degu potrebbe grattarsi in maniera eccessiva.

Parassiti

Il degu può essere soggetto a infestazioni da acari o altri parassiti esterni che possono causare prurito intenso.

Perciò, è importante controllare regolarmente il pelo e la pelle dell’animale per rilevare eventuali segni di parassitosi come peli diradati, rossore o lesioni cutanee.

Se si notano tali segni è consigliabile consultare un veterinario per un esame e un trattamento adeguato.

Polvere o sostanze irritanti

La polvere e le sostanze irritanti presenti nell’ambiente, possono causare prurito al degu. Ecco perché è importante pulire regolarmente la gabbia del degu e rimuovere la polvere.

Inoltre, è consigliabile usare substrati in materiali che non irritano la pelle sensibile dell’animale.

Allergie alimentari

Il degu può essere allergico ad alcuni alimenti che possono causare in lui prurito. È importante, quindi fornire all’animale una dieta equilibrata e di qualità, oltre che monitorare eventuali reazioni cutanee dopo aver introdotto nuovi alimenti.

Malattie della pelle

Le infezioni fungini o batteriche, come la dermatite, possono causare prurito irritazione della pelle e del degu.

Se si notano cambiamenti nella pelle, come arrossamenti, squame o lesioni, è importante consultare un veterinario specializzato in animali esotici, per un esame e un trattamento adeguato.

Stress

Lo stress se persiste può causare problemi di salute al degu come il grattarsi eccessivamente. Pertanto, è fondamentale fornire un ambiente sicuro e tranquillo all’animale, evitando situazioni stressanti e fornendogli nascondigli e giocattoli adeguati, tali da poterlo stimolare e garantire un benessere ottimale.

Secchezza della pelle

L’aria secca, specialmente durante i mesi invernali, può contribuire a seccare la pelle del degu, causandogli prurito.

Pertanto è essenziale prendere misure per mantenere un umidità adeguata nell’ambiente in cui vive l’animaletto domestico.

Durante questo periodo un umidificatore può rivelarsi utile nel mantenere un livello di umidità confortevole e prevenire eventuali disagi cutanei causati dalla secchezza dell’aria.

Quando preoccuparsi

È normale che un degu si gratti ogni tanto, ma se lo fa troppo o mostra altri segni di malessere come questi che potete leggere qui di seguito, è meglio portarlo dal veterinario.

Ecco altri segni di malessere che possono accompagnare il prurito nel degu:

perdita di pelo: il degu può perdere pelo in modo eccessivo soprattutto intorno alla testa al collo e alle zampe;

il degu può perdere pelo in modo eccessivo soprattutto intorno alla testa al collo e alle zampe; lesioni cutanee : Il degu può presentare lesioni cutanee come graffi piaghe o croste;

: Il degu può presentare lesioni cutanee come graffi piaghe o croste; arrossamenti: la pelle del degu può essere arrossata, gonfia o irritata.

In base a tutti questi segnali, il veterinario potrà capire perché il degu si gratta continuamente e potrà prescrivere un trattamento idoneo laddove necessario.

Come prevenire il prurito eccessivo nel degu

Per prevenire che un degu si tratti continuamente potete adottare diverse misure:

controllate che non ci siano parassiti come acari o altri insetti tra il pelo dell’animale;

come acari o altri insetti tra il pelo dell’animale; fate in modo che il degu abbia un ambiente sicuro e tranquillo;

mantenete la gabbia pulita e senza polvere;

e senza polvere; regolate l ‘umidità dell’ambiente a un livello adeguato;

a un livello adeguato; offrite una dieta sana e bilanciata;

portate il degu al veterinario per controlli regolari.

Se il vostro degu continua a grattarsi eccessivamente, anche dopo aver preso queste precauzioni, è meglio consultare un veterinario specializzato, il quale saprà come intervenire e aiutare il vostro animale.