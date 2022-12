Perché il criceto si mette in piedi? Ecco i vari motivi del comportamento

Il tuo piccolo mammifero presenta questo comportamento? Vediamo insieme perché il criceto si mette in piedi e cosa fare a riguardo.

Il criceto, proprio come ogni altro animale, mostra il suo stato d’animo attraverso i suoi comportamenti. Per questo motivo è molto importante fare attenzione al linguaggio del suo corpo.

Vedere il piccolo mammifero in piedi potrebbe allarmarci, soprattutto se quest’ultimo non ha mai avuto prima tale comportamento. Ma vediamo nello specifico perché il criceto si mette in piedi.

Il criceto si mette in piedi? Ecco perché

Saper interpretare il linguaggio del corpo del proprio animale da compagnia è molto importante per comprendere il suo stato di salute, ma anche il suo umore.

Vi state chiedendo perché il criceto si mette in piedi? Tranquilli, tale comportamento non è sempre motivo di preoccupazione. Tuttavia è importante sapere i motivi di questo comportamento bizzarro. Ecco alcune ragioni per cui la piccola palla di pelo si mette in piedi.

Semplice curiosità

I criceti sono animali molto curiosi e tendono ad alzarsi in piedi per osservare meglio tutto ciò che li circonda. Se la vostra palla di pelo si alza in piedi quando sente un rumore, allora molto probabilmente tale comportamento è spinto dalla sua curiosità.

Inoltre potreste notare il criceto che guarda nel vuoto, ciò perché la vista è il senso meno sviluppato di questo animale, quindi nel momento in cui guarda il vuoto sta semplicemente impiegando del tempo per comprendere ciò che accade con gli altri sensi. Infatti è possibile notare in questo caso, il proprio criceto annusare l’aria.

Minaccia

Un altro motivo per cui il criceto si mette in piedi è perché si sente minacciato. Probabilmente il nostro piccolo roditore avrà sentito un rumore forte o avvertito un cambiamento nel suo ambiente.

In questo caso il criceto si alza in piedi sulle due zampe posteriori velocemente e alza le zampe anteriori, mettendosi in posizione di difesa.

Infatti, quando la piccola palla di pelo presenta tale atteggiamento, è molto importante non avvicinarsi a lui, in quanto potrebbe anche diventare aggressivo. Per evitare ciò è necessario evitare che il criceto si ritrovi in situazioni di stress.

E’ in cerca di attenzioni

Infine, il nostro piccolo roditore può alzarsi in piedi anche semplicemente per attirare la nostra attenzione. Possiamo capire ciò, se il criceto si mette in piedi nel momento in cui stiamo entrando nella stanza o se siamo vicini alla sua gabbia ma non lo consideriamo.

Se al nostro piccolo animale piace la nostra compagnia, oltre a “chiamarci” alzandosi in piedi, può anche arrampicarsi sulle sbarre o saltare nella gabbia.

In questo caso, basta semplicemente trascorrere del tempo con la palla di pelo, o giocando con lui attraverso la gabbia o anche lasciandolo libero nella stanza, facendo attenzione ad eventuali pericoli.