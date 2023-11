Perché il criceto non apre gli occhi? I segnali da non sottovalutare

Perché il criceto non apre gli occhi: dalla sonnolenza alle malattie oculari. Vediamo quali le cause di questo comportamento e quando intervenire.

Il criceto con il suo comportamento curioso e le sue guance paffute, è tra gli animali domestici più amati al mondo.

Tuttavia, c’è un comportamento che spesso suscita domande e preoccupazione nei proprietari, ovvero perché il criceto non apre gli occhi.

Questo comportamento che può apparire misterioso, ha delle spiegazioni interessanti. In questo articolo, andremo a conoscere proprio le ragioni per le quali, il criceto resta con gli occhi chiusi.

Perché il criceto non apre gli occhi

Un criceto che sembra rifiutarsi di aprire gli occhi, potrebbe essere motivo di preoccupazione per i proprietari.

Questo comportamento, potrebbe essere sintomo di malattia, stress o problemi oculari. Gli occhi chiusi costantemente o la mancanza di reazione alla luce, potrebbero indicare che qualcosa non va nel criceto.

È importante, prestare attenzione a tale segnali e adottare misure appropriate. Un criceto che presenta comportamenti anomali, dovrebbe essere sottoposto a una visita veterinaria per valutare la sua salute generale e determinare se ci sono problemi sottostanti.

Cause per le quali il criceto non apre gli occhi

Il criceto è un animale che preferisce essere attivo di notte e dormire di giorno ed è normale quindi che chiuda gli occhi quando sta dormendo durante il giorno.

In questi casi, non c’è nulla da preoccuparsi per questo comportamento. Invece, se dovesse trattarsi di malattie che riguardano gli occhi, come la congiuntivite nel criceto, potrebbero essere, quasi sicuramente, la causa dell’impossibilità di aprire gli occhi da parte del roditore.

Un altro motivo per cui il criceto non apre gli occhi, potrebbe essere a causa della paura o dello stress.

In questi casi, si tratterebbe di una chiusura per protezione. Una causa di stress potrebbe essere il trasporto o il trasferimento in un nuovo posto.

Iscriviti al nostro nuovissimo canale WHATSAPP e ricevi ogni giorno storie e video inediti solo per te

Diagnosi

È di estrema importanza consultare un veterinario specializzato in animali esotici, se il criceto continua a tenere gli occhi chiusi.

Il veterinario potrebbe farvi delle domande sulla storia clinica del criceto, come eventuali cambiamenti recenti nell’ambiente in cui vive, nella sua dieta o nel suo comportamento.

Queste informazioni, potranno tornare utili per identificare le possibili cause del problema. Successivamente, il veterinario esaminerà il criceto per cercare segnali evidenti di infezioni o lesioni agli occhi.

Questo può comprendere la verifica di eventuali gonfiori, arrossamenti, secrezioni strane o altre cose insolite visibili intorno all’aria negli occhi.

Inoltre, potrebbe utilizzare strumenti specifici per esaminare attentamente gli occhi del criceto alla ricerca di più dettagli.

Vi aspettiamo sul nostro nuovo canale TELEGRAM con tanti consigli e novità

Cura degli occhi del criceto

Stabilita la diagnosi, per quanto riguarda il trattamento, questo dipenderà dalla causa sottostante.

Se il criceto ha gli occhi chiusi a causa dello stress, è importante identificare e rimuovere la fonte di stress.

Se il veterinario diagnostica, invece, un’infezione agli occhi del criceto potrebbe prescrivere degli antibiotici o colliri specifici per trattare l’infezione.

In caso di malattie oculari più gravi, il veterinario potrebbe suggerire trattamenti specifici, come l’uso dei colliri infiammatori o altri farmaci.

In alcune situazioni, come lesioni o condizioni oculari gravi potrebbe essere necessario un intervento chirurgico per risolvere il problema.

Perciò, osservate regolarmente il vostro criceto per notare eventuali segni di problemi agli occhi, come arrossamenti, gonfiori o secrezioni anormali e se notate qualcosa di insolito consultate immediatamente un veterinario esperto in animali esotici.

Ricordatevi che ignorare il problema o tentare di trattarlo senza consulenza professionale potrebbe soltanto peggiorare la situazione.