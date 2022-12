Perché il criceto lecca? Ecco cosa vuole comunicarci il piccolo mammifero

Tutti i mammiferi presentano comportamenti che hanno un significato ed è compito nostro capirli. Vediamo insieme perché il criceto lecca.

Il criceto è uno dei piccoli mammiferi più diffusi come animale domestico, soprattutto nelle famiglie dove sono presenti i bambini.

Sebbene alcune razze di criceto possano essere pigre e non amanti del contatto fisico, la maggior parte di questi animali sono socievoli e simpatici.

Proprio come ogni altro animale, anche questi piccoli mammiferi presentano spesso comportamenti che non ci aspettiamo o che comunque non ne conosciamo il significato. Nel seguente articolo ci soffermiamo sul perché il criceto lecca le nostre mani o il nostro naso.

Perché il criceto lecca?

Il criceto, proprio come ogni altro animale, comunica con noi esseri umani attraverso i gesti, ed è compito nostro saper interpretare i suoi comportamenti.

Sebbene possano essere strani alcuni comportamenti dei nostri amici pelosi, bisogna sapere che hanno sempre un significato, alcune volte anche più di uno.

Come per esempio vedere il proprio criceto leccare le nostre mani o il nostro naso. Perché lo fa? Sebbene il motivo principale per cui il nostro piccolo mammifero presenti tale comportamento sia una dimostrazione di affetto nei nostri confronti, molto spesso significa altro.

Infatti un criceto lecca anche perché vi è una carenza di sale nel suo organismo, ciò è vero soprattutto se il comportamento è eccessivo.

Il sale è un elemento molto importante per la vita della nostra piccola palla di pelo, proprio come per ogni altro animale, in quanto tale elemento rende possibile al corpo dell’animale di inviare nel modo giusto gli impulsi elettrici.

Una mancanza di sale nel criceto può causare problemi muscolari e problemi al sistema nervoso della nostra piccola palla di pelo.

L’organismo dell’animale, proprio come accade per noi esseri umani, quando vi è una carenza di sale, lo richiede. Per questo motivo se il criceto lecca insistentemente la nostra mano, non sta facendo altro che godersi il sale delle nostre mani.

Tale situazione potrebbe creare una sorta di dipendenza nei nostri piccoli mammiferi. Per evitare ciò, sarebbe opportuno aggiungere del sale nella dieta del criceto.

Quindi se quest’ultimo lecca insistentemente le vostre mani, probabilmente il suo cibo quotidiano ha una percentuale molto bassa di sale.

Perché il criceto si mette in piedi? Ecco i vari motivi del comportamento

Sarebbe opportuno acquistare del cibo nuovo che abbia una percentuale un po’ più alta. Per essere sicuri di quanto sale debba assumere il vostro criceto, è necessario chiedere consiglio al proprio veterinario.