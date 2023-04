Perché il coniglio si nasconde e dove? I motivi di questo comportamento

Ti sei mai chiesto perché il coniglio si nasconde? Quali sono i suoi posti preferiti? Scopriamo insieme i motivi del comportamento.

Sebbene gli animali siano diversi gli uni dagli altri, molto spesso alcuni di essi presentano comportamenti simili o uguali, che possono avere un significato simile o uguale.

Vi è mai capitato di osservare il vostro piccolo mammifero nascondersi sotto il divano, dietro la tenda o sotto il letto? Ma perché lo fa? Nel seguente articolo vedremo insieme perché il coniglio si nasconde e quando è motivo di preoccupazione.

Perché il coniglio si nasconde e dove?

Anche se potrebbe sembrare strano, spesso gli animali possono presentare comportamenti uguali anche appartenendo a specie diverse.

Infatti, proprio come osserviamo il nostro felino nascondersi sotto il letto o anche dietro i cuscini del divano, possiamo osservare anche il nostro coniglio avere lo stesso comportamento.

Difatti, anche i nostri piccoli mammiferi possono nascondersi. Ma perché lo fanno? I motivi per cui i nostri conigli possono nascondersi sono molti.

Tuttavia tra i tanti, che vedremo di seguito, l’istinto naturale è la ragione che prevale. In natura questi piccoli mammiferi sono prede e quindi tendono a nascondersi per sfuggire ai loro predatori.

Per questo motivo anche i nostri conigli domestici quando sentono un rumore forte, si trovano dinanzi a persone estranee o sentono un odore sgradevole per loro, tendono a nascondersi per paura e difesa.

Tuttavia, come detto in precedenza, l’istinto non è l’unico motivo per cui la nostra palla di pelo presenta tale comportamento, gli altri motivi sono:

Per gli ultimi 3 motivi è molto importante offrire nascondigli al nostro mammifero. Ma dove preferisce nascondersi il coniglio? Questi piccoli animali amano il buio e gli spazi ristretti, ma visto che non possono scavare tane, solitamente possiamo trovarli nascosti:

Sotto il divano

Sotto il letto

Sotto e dentro la conigliera

Negli angoli delle stanze

Negli spazi tra i mobili e le pareti

Nei tunnel giocattolo

Sotto le sedie o il tavolo

Nella lettiera

Qualsiasi sia il nascondiglio del nostro piccolo mammifero, è molto importante non forzare quest’ultimo ad uscire fuori, ma aspettare che esca da solo.

Quando è motivo di preoccupazione

Sebbene la maggior parte delle volte un coniglio che si nasconde non è motivo di preoccupazione, soprattutto se dopo poco esce da solo dal nascondiglio, se il piccolo mammifero si nasconde costantemente il motivo potrebbe essere preoccupante.

Infatti se un coniglio si nasconde spesso o addirittura sempre, potrebbe significare che c’è qualcosa che non va, come la presenza di un infortunio o di una malattia.

In questo caso potremmo osservare anche altri sintomi nel nostro piccolo coniglio, come:

In questo caso è molto importante contattare il proprio veterinario, in modo tale da poter curare il proprio amico peloso.