Perché il coniglio scava su di me? Ecco cosa vuole comunicarti

Ti stai domandano perché il coniglio scava su di te o sui tuoi vestiti? Potrebbe volerti dire cose specifiche. Vediamo insieme cosa vuole comunicarti.

Molto spesso i nostri animali domestici possono presentare comportamenti che solitamente presentano in natura, ma che in ambito domestico potrebbero non avere un significato per noi. Ma, come abbiamo visto spesso con i comportamenti dei cani e dei gatti, anche quando si tratta di un coniglio, i suoi comportamenti hanno sempre un significato nascosto o più di uno.

Sebbene scavare sia un’attività che la nostra palla di pelo può presentare in natura, farlo su di noi potrebbe suscitare in noi mille domande. Nel seguente articolo vedremo insieme perché il coniglio scava su di te o sui tuoi vestiti.

Perché il coniglio scava su di te? I vari significati del comportamento

È risaputo che i conigli sono in natura buoni scavatori, infatti i conigli selvatici scavano per creare tunnel o tane per potersi nascondere dai predatori. Tale istinto, sebbene non sia necessario in quanto i conigli domestici non hanno predatori, è presente anche nei nostri piccoli mammiferi, i quali però tendono a scavare su oggetti come divano e poltrone o sulle persone.

Tuttavia ritrovarsi gli artigli del proprio coniglio sulle gambe o sul petto non è una cosa carina, come per esempio quando il gatto impasta su di noi, per questo motivo è necessario capire il perché del comportamento della nostra piccola palla di pelo. Il principale motivo per cui il nostro coniglio scava su di noi è perché vuole comunicarci qualcosa. Vediamo qui di seguito cosa.

Il coniglio vuole giocare

Uno dei motivi per cui il coniglio scava su di noi, nello specifico sulle nostre gambe quando siamo in piedi, è per farci scendere dal suo livello perché vuole comunicarci che vuole giocare con noi. Tale comportamento possiamo riscontrarlo principalmente nei conigli più giovani, ma è presente nei conigli di qualsiasi età.

Il coniglio vuole essere lasciato in pace

Un altro motivo per cui la nostra palla di pelo può scavare su di noi è per comunicarci che vuole essere lasciato in pace. Nello specifico il coniglio potrebbe voler dire che non vuole essere più accarezzato o che non desidera stare in braccio e quindi vuole essere “liberato”. In entrambi i casi se non lo lasciamo stare il coniglio potrebbe diventare anche aggressivo e mordere.

Si sente stressato o si annoia

Scavare è un comportamento che il coniglio può presentare anche quando è stressato. Lo stress nel coniglio può derivare da molte fonti come rumori forti, la presenza di altri animali, nuove persone in casa o un cambiamento dell’ambiente. Anche se è più probabile che un coniglio stressato e ansioso fugga o resti bloccato per lo spavento, alcuni di essi possono anche scavare sul proprio umano. Inoltre anche la noia può portare il nostro piccolo mammifero a presentare tale comportamento.

Chiede le coccole

Sebbene la maggior parte delle volte il coniglio che scava su di noi lo fa perché vuole essere lasciato in pace, a volte questa piccola palla di pelo può avere tale comportamento anche per comunicarci che vuole le coccole.

Solitamente i conigli quando desiderano essere accarezzati mettono il naso o la testa contro la nostra mano. Tuttavia se queste due parti del nostro corpo non sono alla sua portata, il piccolo mammifero può decidere di iniziare a scavare in alcune parti del nostro corpo come piedi o gambe per attirare la nostra attenzione e quindi ricevere le coccole.

Il coniglio scava su di me: cosa fare

Come abbiamo potuto vedere sono molti i motivi per cui il coniglio può scavare su di noi. Sebbene sia un modo utilizzato dalla nostra palla di pelo per comunicare con noi, tale atteggiamento potrebbe essere fastidioso ma anche doloroso per noi.

Come possiamo impedire al coniglio di scavare su di noi? Essendo un istinto naturale non è possibile rimuoverlo dal nostro animale ma possiamo insegnare al coniglio a non essere noi l’oggetto del suo comportamento.

Per evitare tale comportamento potrebbe essere utile, secondo gli esperti, non solo offrire giochi e oggetti interattivi alla piccola palla di pelo, che possono dare la possibilità all’animale di scavare e di avere un arricchimento mentale e fisico, ma potrebbe essere utile anche giocare con il proprio coniglio.

È importante trascorrere del tempo con la nostra palla di pelo, in quanto grazie al tempo trascorso insieme possiamo creare un legame con l’animale facendolo sentire più sicuro e felice. Inoltre per evitare ansia e stress nel nostro piccolo mammifero potrebbe essere utile non prendere in braccio il coniglio, la maggior parte di questi animali non amano essere presi in braccio, almeno fino a quando non costruiamo la fiducia con l’animale.

Per fare ciò è necessario avere pazienza e tempo. Infine, come ben sappiamo i conigli sono animali molto intelligenti, ed è possibile addestrarli proprio come i cani, per questo motivo potremmo addestrare la nostra palla di pelo a non scavare, almeno in alcune situazioni.