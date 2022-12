Perché il coniglio ribalta la ciotola? Scopriamo insieme il motivo

Come ogni altro animale anche i conigli quando presentano determinati comportamenti vogliono comunicare qualcosa. Ecco perché il coniglio ribalta la ciotola.

I conigli, proprio come ogni altro animale, presentano spesso comportamenti strani che possono anche essere insignificanti per noi esseri umani, ma che per i nostri piccoli mammiferi un significato ce l’hanno.

Sebbene possa essere frustrante ritrovarsi il cibo del nostro roditore sparso a terra, è importante capire perché il coniglio ribalta la ciotola del cibo. Scopriamolo insieme nel seguente articolo.

Perché il coniglio capovolge la ciotola del cibo?

Anche i conigli presentano comportamenti bizzarri che spesso noi esseri umani non comprendiamo e sottovalutiamo. Tuttavia per il bene di un animale, è sempre importante comprendere il motivo di un determinato atteggiamento.

Un coniglio che capovolge la sua ciotola, potrebbe farlo per molti motivi, tuttavia, non vi è alcun motivo di preoccupazione. Infatti il principale motivo per cui il nostro piccolo mammifero ribalta la ciotola è perché è annoiato e si vuole divertire.

Infatti i conigli non vedono la ciotola come “piatto” per il cibo, ma come un accessorio con cui giocare. Per questo motivo è importante scegliere la ciotola giusta e il cibo giusto per il proprio amico peloso, tenendo in considerazione i seguenti punti:

Dimensione della ciotola

Tipo di cibo

Pulizia della ciotola

Avvelenamento da metalli nel coniglio: cause, sintomi e trattamento

Come evitare che il coniglio capovolga la ciotola

Per evitare che il coniglio capovolga la ciotola del cibo, sporcando tutto, è necessario acquistare una ciotola un po’ più pesante, in modo tale che risulti difficile per il coniglio ribaltarla.

Essendo la noia il motivo principale che porta il coniglio ad avere tale comportamento, è opportuno trovare un’alternativa alla sua noia, per questo motivo è necessario acquistare giocattoli per conigli.

E’ necessario che i giocattoli siano attinenti a ciò che piace alla vostra palla di pelo, potrebbero essere utili giocattoli per la masticazione, i quali possono essere benefici per i denti del vostro coniglio. Offrendo i giusti giocattoli al vostro animale, eviterete che quest’ultimo possa “prendersela” con la sua ciotola del cibo.

SEGUICI ANCHE SU: FACEBOOK | TIKTOK | INSTAGRAM | YOUTUBE | TWITTER

Infine per evitare che il coniglio presenti tale comportamento, potrebbe essere utile togliere la ciotola subito dopo che il piccolo mammifero finisca di mangiare.

Il coniglio urina nella sua ciotola del cibo: cause e rimedi

In questo modo l’animale non avrà il tempo di ribaltarla e con il passare dei giorni e delle settimane si abituerà al fatto che la ciotola, una volta che il cibo finisce, non c’è più.