Perché il coniglio non è un roditore: tutte le differenze

Perché il coniglio non è un roditore: scopriamo la loro storia, le loro abitudini e le loro differenze con questo altro ordine di animali.

Nel passato conigli e lepri erano classificati come roditori a causa delle loro somiglianze apparenti.

Tuttavia, con l’avanzamento delle conoscenze scientifiche è stato stabilito che meritano una classificazione separata come lagomorfi.

Ma chi sono i lagomorfi e perché quindi il coniglio non è un roditore? Scopriamo le differenze tra i due gruppi di animali.

Perché il coniglio non è un roditore

Il coniglio non è un roditore nonostante alcune somiglianze e ai denti in crescita continua come i roditori.

La differenza tra i due gruppi è evidente a livello anatomico evolutivo e tassonomico (ossia ordine di appartenenza).

I conigli fanno parte di un gruppo chiamato “Lagomorfi” che include anche le lepri. Questi animali, hanno 4 denti davanti, anziché solo 2 come i roditori.

Inoltre, il coniglio ha una struttura dei denti più complicata rispetto ai roditori. I roditori, invece sono un gruppo più grande chiamato “Rodentia”.

Questo gruppo comprende animali come topi, ratti, scoiattoli e cincillà. Andiamo ora a scoprire nello specifico, le principali differenze tra conigli (lagomorfi) e roditori, oltre quello che abbiamo già potuto capire in merito all’ordine di appartenenza.

Evoluzione

La distinzione tra roditori e lagomorfi si perde nella notte dei tempi circa 60 milioni di anni fa, da allora questi due gruppi di creature hanno intrapreso strade evolutive diverse.

Questa separazione ha dato vita a due linee distinte nel vasto Regno animale, con roditori e lagomorfi che hanno seguito percorsi evolutivi separati divergenti e peculiari.

Immaginate un antico scenario preistorico, in quei tempi lontani, questi animali condivisero un passato comune, ma poi presero direzioni diverse.

I roditori, svilupparono caratteristiche uniche nel corso dell’evoluzione adattandosi a vari ambienti e adottando abitudini alimentari flessibili che contribuirono alla loro sopravvivenza.

D’altra parte, i lagomorfi come i conigli, presero un percorso diverso, questo gruppo si distinse grazie a specifiche caratteristiche anatomiche e adattamenti evolutivi.

Questi due ordini, sono esempi straordinari di come la diversità e l’adattabilità nell’evoluzione abbiano forgiato la straordinaria varietà di creature che popolano il nostro mondo.

Dieta

I lagomorfi, come i conigli, seguono una dieta che basata principalmente su cibi vegetali, come infatti sono particolarmente adattati a consumare una vasta gamma di questi alimenti.

Questo significa che mangiano soprattutto erba, foglie, radici e altri alimenti provenienti dalle piante.

D’altra parte, molti roditori sono onnivori, il che significa che mangiano sia cibi di origine vegetale che animale.

Perciò, oltre a nutrirsi di semi frutta e verdura, possono anche consumare insetti e piccoli animali.

Quindi la principale differenza nella dieta tra i lagomorfi e molti roditori, risiede nel fatto che i lagomorfi, ossia i conigli, sono principalmente erbivori, mentre molti roditori sono più flessibili e possono consumare sia cibi vegetali che animali.

Sistema digestivo

Perché il coniglio non è un roditore? I conigli hanno un sistema digestivo particolare che li aiuta a digerire cibi vegetali in modo speciale.

A differenza dei roditori, i conigli hanno una caratteristica unica del loro sistema digestivo, ovvero fermentano i cibi vegetali nella parte posteriore del corpo.

Quando mangiano alimenti vegetali come erba o fieno, il cibo passa attraverso il loro stomaco e poi arriva in una parte speciale del loro intestino chiamata cieco.

È qui che avviene il processo di fermentazione, in cui i batteri specializzati aiutano a scomporre i cibi vegetali in sostanze nutrienti che il coniglio può poi assorbire.