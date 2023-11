Perché il coniglio muove il naso? I motivi del divertente gesto

I piccoli mammiferi spesso presentano gesti molto divertenti. Vediamo insieme perché il coniglio spesso muove il naso.

I conigli sono da sempre considerati animali teneri e adorabili. Sono molto amati dai nostri bambini, in quanto sono piccoli giocherelloni e molto dolci.

Tuttavia come ogni altro animale, anche questi piccoli mammiferi spesso presentano dei gesti che possono farci sorridere ma che, come abbiamo imparato, hanno sempre un significato. Nel seguente articolo ci soffermeremo sul perché il coniglio muove sempre il naso.

Perché il coniglio muove sempre il naso?

I conigli sono animali adorabili e quando muovono il loro piccolo naso o lo contrae, possono scaturire in noi un bel sorriso. Tuttavia, proprio come i cani e gatti, anche i nostri piccoli mammiferi attraverso il linguaggio del loro corpo possono comunicarci diversi emozioni.

È proprio per questo che, sebbene il movimento del naso della nostra piccola palla di pelo possa farci divertire, è importante comprendere cosa il coniglio vuole comunicarci. I motivi per cui il nostro piccolo mammifero muove il naso o lo contrae sono diversi, scopriamoli qui di seguito.

Per annusare meglio

Uno dei principali motivi per cui i nostri amici pelosi tendono a contrarre o a muovere rapidamente il loro naso è per annusare meglio.

Infatti, questi piccoli mammiferi fanno molto affidamento sul loro senso dell’olfatto, in quanto quest’ultimo gli dà informazioni su ciò che li circonda. Inoltre in natura l’olfatto è utile per il coniglio anche per trovare del cibo e per evidenziare l’eventuale presenza di predatori.

Muovendo rapidamente il naso, nelle vie nasali entra più aria e quindi di conseguenza il nostro piccolo mammifero può acquisire più informazioni dal mondo che lo circonda.

Stress

Un coniglio che contrae e muove rapidamente il proprio naso potrebbe essere un coniglio che soffre di stress e che è molto attento ad evidenziare un eventuale pericolo.

Infatti il movimento rapido del naso consente alla nostra palla di pelo di inspirare più aria possibile per determinare se c’è nei paraggi l’eventuale presenza di un pericolo e quindi una ragione per aver paura.

Tale gesto possiamo notarlo nella palla di pelo quando sente un forte rumore o quando nelle sue vicinanze ci sono persone non familiari. Altri segnali che il coniglio è stressato possono essere:

Curiosità

Uno dei motivi per cui il coniglio può muovere rapidamente il suo naso è perché è curioso. Solitamente il nostro piccolo mammifero presenta tale gesto quando vuole ottenere informazioni su qualcosa che non gli è familiare. Muovendo il naso il nostro piccolo mammifero controlla l’area per individuare eventuali segnali di pericolo.

Felice

Il movimento del naso della nostra piccola palla di pelo oltre ad essere un segnale di curiosità, può essere anche un segnale di felicità. Il coniglio per dimostrarci che è felice in una determinata situazione che sta vivendo muove il suo nasino.

In questo caso il naso viene mosso lentamente e il coniglio è rilassato. Inoltre se la nostra palla di pelo è felice potrebbe presentare altri comportamenti come saltare, esplorare ed interagire con l’ambiente invece di nascondersi.