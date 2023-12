Perché il citello non muove la zampa: cause, sintomi e cura

Perché il citello non muove la zampa: ferite, malattie, problemi comportamentali o altro? Cosa significa? Vediamo le cause e come intervenire.

Vedere il citello che non muove una zampa, può preoccupare il suo proprietario. Questo piccolo mammifero noto per la vivacità e l’agilità, quando mostra un comportamento anomalo, suscita delle domande e delle perplessità.

Cercare di capire perché il citello non muove la zampa non solo aiuta a comprendere la situazione del roditore, ma può anche fornire informazioni preziose sulla sua salute. Scopriamo quindi perché il citello non muove la zampa.

Perché il citello non muove la zampa: le cause

Ci sono molte possibili ragioni per cui un citello potrebbe non muovere una zampa.

Alcune di queste ragioni sono gravi e richiedono cure veterinarie tempestive, mentre altre meno gravi possono anche essere trattate a casa.

Ecco alcune delle possibili cause:

ferita o infortunio: il citello potrebbe avere una ferita o un infortunio alla zampa che potrebbero provocare dolore;

gonfiore o difficoltà di movimento;

problemi ortopedici congeniti: alcuni citelli possono nascere con malformazioni o problemi ortopedici che possono influenzare l’uso delle zampe;

infiammazioni: le infiammazioni possono causare dolore e disagio portando il citello ad evitare il movimento della zampa colpita;

paralisi : la paralisi o i danni ai nervi possono impedire al citello di controllare o muovere una zampa;

dolore cronico : il dolore cronico causato da problemi di salute sottostanti;

: il dolore cronico causato da problemi di salute sottostanti; infezioni da parassiti: i parassiti come le zecche e le larve di mosche; infezioni o irritazione alle zampe;

disturbi vascolari;

sensibilità al calore o al freddo: temperature estreme potrebbero condizionare l’animale, il quale potrebbe non appoggiare una zampa a terra, se il pavimento è troppo caldo o troppo freddo.

Sintomi e segnali

Oltre alla mancanza di movimento della zampa nel citello, ci sono alcuni sintomi e segnali che possono suggerire che il piccolo roditore sta avendo difficoltà a muovere una delle zampe.

I segnali e i sintomi principali sono:

zampa gonfia;

rossore e dolore;

zampa immobile che presenta un movimento limitato;

zoppia o difficoltà nel camminare;

letargia o depressione;

apatia;

perdita di appetito.

Diagnosi

Se il citello non muove una zampa è importante portarlo dal veterinario per una diagnosi. Lo specialista eseguirà una serie di test per determinare la causa del problema.

Inoltre, chiederà al proprietario informazioni sulla storia clinica dell’animale, incidenti o lesioni recenti, cambiamenti nell’ambiente o nell’alimentazione o qualsiasi altro sintomo associato al problema.

Successivamente, eseguirà test diagnostici che consistono in:

esame fisico: per individuare segni di lesioni, gonfiori, sensibilità o problemi muscolari;

per individuare segni di lesioni, gonfiori, sensibilità o problemi muscolari; esame ortopedico: utile per valutare le ossa le articolazioni e i muscoli del citello, oltre che individuare fratture e distorsioni o problemi muscolo scheletrici;

utile per valutare le ossa le articolazioni e i muscoli del citello, oltre che individuare fratture e distorsioni o problemi muscolo scheletrici; radiografie e ecografie: utilizzate per ottenere immagini più dettagliate delle strutture interne.

Altri esami specifici laddove non fosse un problema fisico:

esami del sangue e delle urine: utili per rilevare infiammazioni, infezioni o condizioni sistemiche;

utili per rilevare infiammazioni, infezioni o condizioni sistemiche; esame neurologico: test specifico per valutare la funzione del sistema nervoso; campioni di liquidi; esami specifici per i parassiti.

Grazie alla possibilità di eseguire tutti questi esami, il veterinario potrà giungere a una diagnosi ben precisa e successivamente prescrivere il trattamento adeguato per il citello.

Trattamento

Diagnosticata la causa del problema, il veterinario potrà raccomandare la terapia più adeguata che dipenderà dalla causa del problema.

Alcuni possibili trattamenti includono:

riposo e limitazione delle attività;

chirurgia : se la causa è una frattura o una lussazione potrebbe essere necessario un intervento chirurgico;

: se la causa è una frattura o una lussazione potrebbe essere necessario un intervento chirurgico; trattamento delle infezioni : il veterinario prescriverà antibiotici o altri farmaci specifici per trattare l’infezione;

: il veterinario prescriverà antibiotici o altri farmaci specifici per trattare l’infezione; gestione delle condizioni croniche: se il problema è una malformazione congenita o una condizione degenerativa.

Il trattamento potrebbe essere a lungo termine ed occorrerà seguire le istruzioni del veterinario fino alla fine di esso.

Ciò, sarà fondamentale per poter giungere una pronta guarigione, nel più breve tempo possibile. Inoltre, sarà necessario osservare il roditore e provvedere alla cura e alla pulizia.