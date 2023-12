Perché il cincillà piange di notte: spiegazioni e rimedi

Perché il cincillà piange di notte: un comportamento naturale, ma che può nascondere problemi. Vediamo quali le cause e come intervenire.

Il cincillà, è un piccolo roditore noto per il suo pelo morbido e prezioso. Questo animale è originario delle Ande, generalmente è attivo di notte e può capitare, a volte di sentirlo piangere nelle ore notturne.

Ma cosa spinge questo animale a comportarsi in questo modo? Quali sono i fattori che possono determinare questo comportamento nel piccolo roditore? Scopriamo perché il cincillà piange di notte e cosa possiamo fare per aiutarlo.

Perché il cincillà piange di notte

Il cincillà è un animaletto che predilige l’attività notturna anche se di giorno è possibile vederlo attivo, in quanto solitamente, si adegua ai ritmi della casa.

Tuttavia a volte, è possibile sentirlo piangere durante la notte. I motivi per cui il piccolo roditore potrebbe piangere durante le ore notturne, sono diversi.

La solitudine rappresenta una delle principali spiegazioni. Il cincillà potrebbe piangere durante la notte, proprio perché si tratta di un animale estremamente sociale, la mancanza di compagnia può influenzare pesantemente il suo benessere emotivo.

Perciò, se il cincillà vive da solo in una gabbia potrebbe essere più incline ad esprimere il suo disagio attraverso il pianto notturno, manifestando la sensazione di solitudine e di abbandono.

Anche l’ansia o la paura possono scatenare il pianto notturno nel cincillà, questo perché si tratta di un roditore che tende a spaventarsi molto facilmente, per suoni improvvisi, luci intense ma anche per movimenti bruschi.

Perciò laddove dovesse sentirsi minacciato o in pericolo potreste sentire il cincillà piangere per esprimere una richiesta di aiuto o segnale di allarme.

Oltre alle ragioni emotive, il pianto notturno del cincillà, potrebbe essere legato ai problemi di salute.

Un cincillà malato o ferito, potrebbe piangere per esprimere dolore e disagio, utilizzando il pianto come modo per comunicare il suo malessere.

Capire la causa del pianto notturno del cincillà è fondamentale per garantire il suo benessere. Perciò, se notate che il vostro cincillà piange di notte è importante capire la motivazione per poter risolvere eventuali problematiche dell’animale.

Rivolgersi ad un veterinario esperto in animali esotici, potrebbe essere la migliore delle soluzioni per scoprire perché cincillà piange di notte.

Il comportamento notturno del cincillà

Grazie alle caratteristiche della fisiologia del cincillà, in quanto dotato di occhi adatti per vedere nel buio, può muoversi in modo efficiente durante le ore notturne.

Come infatti, durante la notte, il cincillà è intento a svolgere in una serie di comportamenti naturali, tra cui l’esplorazione del proprio ambiente, il gioco con altri animali, la ricerca di cibo e l’interazione sociale.

Cosa fare se il cincillà piange di notte

Se il vostro cincillà piange di notte, è fondamentale indagare per comprendere l’origine di questo comportamento.

Se il cincillà è solo considerate l’idea di prendere un compagno della sua stessa specie in quanto potrà aiutarlo a scacciare il senso di solitudine.

Per ridurre la paura, provate ad eliminare i fattori che potrebbero spaventarlo, creando un ambiente tranquillo e sicuro.

Nel caso in cui, il cincillà fosse malato o ferito non esitate a portarlo da un veterinario specializzato in animali esotici.

Di seguito vi andremo alcuni suggerimenti per poter attenuare o meglio ancora eliminare del tutto il pianto notturno nel cincillà.

Ecco, in sintesi, alcuni consigli per evitare che il cincillà pianga di notte:

ambiente confortevole: p rocurate una gabbia spaziosa per cincillà e fornitegli tutti i comfort necessari, come un nido morbido, una ruota per l’esercizio e vari giocattoli adatti alle sue esigenze;

e fornitegli tutti i comfort necessari, come un nido morbido, una ruota per l’esercizio e vari giocattoli adatti alle sue esigenze; evitate rumori , movimenti bruschi durante la notte nell’area dove il cincillà dorme. Tutto questo per ridurre l’ansia e favorire un sonno più tranquillo per il cincillà;

, movimenti bruschi durante la notte nell’area dove il cincillà dorme. compagnia: valutate di procurargli un compagno della sua stessa specie per ridurre il senso di solitudine;

della sua stessa specie per ridurre il senso di solitudine; osservazione del comportamento: osservate il comportamento del cincillà durante il giorno, se notate cambiamenti significativi come una riduzione dell’appetito nel cincillà, anomalia del pelo o altri segni di disagio è consigliabile consultare il veterinario per una valutazione approfondita.

Ricordatevi che prendersi cura nell’ambiente delle necessità del cincillà potrà contribuire a ridurre le possibilità di pianto notturno nel cincillà.