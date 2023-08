Perché il cane si emoziona quando torni a casa e quali sono le reazioni

Il tuo cane si emoziona quando torni a casa? Vediamo insieme perché e quali sono le reazioni comuni che può avere la nostra palla di pelo.

Chi ha la fortuna di condividere la propria vita con un amico a quattro zampe sa quanto amore e gioia possa dare una palla di pelo. Non solo quando si trascorre del tempo insieme a lui, ma anche quando, per motivi lavorativi o di necessità ci allontaniamo da casa e al nostro rientro Fido ci mostra tutta la sua felicità nel vederci.

Ma perché il cane si emoziona quando torniamo a casa? Nel seguente articolo vedremo insieme perché la nostra palla di pelo è emozionato per il nostro rientro e quali sono le reazioni più comuni che può avere quando ci vede arrivare anche da lontano.

Perché il cane si emoziona quando torni a casa?

Quando torniamo a casa, che si tratti di un’assenza di 5 minuti o di più ore, il nostro amico a quattro zampe tende sempre a dimostrarci la sua gioia nel vederci. Solitamente tendiamo ad interpretare i suoi comportamenti come dimostrazioni d’affetto nei nostri confronti. Ma perché realmente il cane si emoziona quando torniamo a casa?

A dare una risposta a tale domanda ci ha pensato il neurologo Gregory Berns, professore dell’Emory University School of Medicine di Atlanta. Il professore ha infatti, tramite risonanza magnetica sui cani, effettuato uno studio che potesse analizzare le reazioni comuni che i nostri amici a quattro zampe presentano nel momento in cui ci vedono rientrare a casa.

Dalle immagini analizzate del loro cervello, è emerso che i cani riescono a distinguere gli esseri umani. Inoltre la parte del cervello che riguarda l’affetto che Fido ha nei confronti dei suoi legami è volto al suo umano.

Durante la risonanza sono stati praticati diversi stimoli olfattivi alle palle di pelo, stimoli legati ai loro umani, e si è arrivati alla scoperta di vari tipi di reazioni nei diversi amici pelosi. Alcune di queste reazioni erano simili a quelle osservate nei cani quando ottenevano una ricompensa.

Da tale scoperta, l’esperto ha dedotto che i nostri amici a quattro zampe ci considerano parte della loro famiglia e del loro branco ed esprimono il loro amore nei nostri confronti in vari modi. Quando il cane vede una persona a cui è molto legata, il suo cervello reagisce come se vedesse una ricompensa. Per questo motivo i nostri amici a quattro zampe quando ci vedono rientrare in casa sono felici e lo dimostrano con varie reazioni.

Le reazioni di Fido al nostro rientro

Abbiamo appena visto nel paragrafo precedente il perché il nostro amico a quattro zampe si emoziona quando ci vede, ma quali sono le reazioni che può avere Fido quando ci vede rientrare in casa? La reazione che presenta la palla di pelo quando ci vede tornare a casa dipende esclusivamente dal carattere, dalla razza e dal legame che sia con il cane.

Tuttavia, ci sono alcuni comportamenti che possiamo notare in quasi tutti i nostri amici pelosi, essi sono:

Lecca e annusa : quando ci vede entrare in casa il cane può leccarci e annusarci. Tale comportamento viene utilizzato spesso da Fido per comprendere dove siamo stati e con chi siamo stati e soprattutto per dimostrarci quanto è felice di vederci;

: quando ci vede entrare in casa il cane può leccarci e annusarci. Tale comportamento viene utilizzato spesso da Fido per comprendere dove siamo stati e con chi siamo stati e soprattutto per dimostrarci quanto è felice di vederci; Muove la coda : lo scodinzolare del cane è uno dei comportamenti più espliciti che ci fa capire quanto sia felice il nostro amico peloso del nostro rientro. Più il cane muove la coda più è felice di vederci;

: lo scodinzolare del cane è uno dei comportamenti più espliciti che ci fa capire quanto sia felice il nostro amico peloso del nostro rientro. Più il cane muove la coda più è felice di vederci; Il cane fa la pipì: uno dei comportamenti che possiamo notare, soprattutto se si tratta di un cucciolo, quando torniamo a casa è il cane che fa la pipì per l’emozione di vederci. Ciò accade nei cuccioli in quanto non hanno la capacità di controllare la loro vescica. Tuttavia se è un cane anziano ad avere tale comportamento, è necessario contattare un veterinario.

In questo ultimo caso, potrebbe essere utile diminuire lo stato di eccitazione del cane. Per farlo basta rientrare in casa con calma e accarezzare la palla di pelo con massaggi rilassanti.