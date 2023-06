Perché il cane scava sul divano? Ecco cosa cela questo comportamento

Un comportamento del tutto naturale che può avere più di un significato. Vediamo insieme perché il cane scava sul divano e come possiamo evitarlo.

I nostri amici a quattro zampe tendono spesso, durante la giornata, a presentare comportamenti istintivi e del tutto naturali. Uno dei comportamenti che possiamo facilmente osservare nei nostri amici pelosi é scavare. Fido può scavare in giardino, sul pavimento ma anche spesso scava anche sul nostro divano.

Ma perché lo fa? Perché vuole distruggere quest’ultimo? I motivi di tale comportamento possono essere molti: dalla ricerca delle attenzioni alla ricerca di un posto confortevole e tranquillo. Ma scopriamo insieme nel seguente articolo, quali sono le ragioni per cui il cane scava sul divano.

Il cane scava sul divano: ecco perché

Chi condivide la propria vita con un amico a quattro zampe ha imparato ad amarlo, a soddisfare tutti i suoi fabbisogni. Ma soprattutto ha imparato ad osservare comportamenti davvero bizzarri e spesso indesiderati del proprio amico peloso.

Uno dei comportamenti più comuni che possiamo riscontrare nei nostri cani è proprio scavare. Tale gesto può essere considerato normale per noi se il cane scava nel terreno, ma può essere insignificante, sempre per noi esseri umani, il suo scavare sul divano.

Con il tempo, però, abbiamo imparato che le nostre palle di pelo non presentano mai un atteggiamento senza averne un motivo. In questo caso i motivi possono essere anche più di uno. Infatti il nostro amico peloso può scavare sul divano per le seguenti ragioni:

Per nascondere del cibo: quando diamo un pezzetto di pane a Fido, quest’ultimo se non riesce a mangiarlo, tende a conservarlo scavando sul divano e nascondendo il cibo su quest’ultimo, un comportamento che presentano spesso i cani in natura, quando devono nascondere le risorse di cibo;

quando diamo un pezzetto di pane a Fido, quest’ultimo se non riesce a mangiarlo, tende a conservarlo scavando sul divano e nascondendo il cibo su quest’ultimo, un comportamento che presentano spesso i cani in natura, quando devono nascondere le risorse di cibo; Per la felicità di avere una famiglia : i nostri amici a quattro zampe considerano spesso il divano come il luogo di ritrovo dei membri della famiglia. Per questo motivo tende a scavare, ma spesso anche a sfregarsi sul divano con la testa e il collo, per rilasciare i suoi odori e per sottolineare la sua gioia di essere parte di una famiglia ;

: i nostri amici a quattro zampe considerano spesso il divano come il luogo di ritrovo dei membri della famiglia. Per questo motivo tende a scavare, ma spesso anche a sfregarsi sul divano con la testa e il collo, per rilasciare i suoi odori e per sottolineare la sua ; Per dormire sereno: proprio come i suoi antenati, il cane tende a scavare il divano per renderlo confortevole e sicuro prima di sistemarsi e dormire sereno.

Come evitare che il cane scavi sul divano

Sebbene i motivi per cui il cane scavi sul divano non siano preoccupanti, a molti potrebbe infastidire il comportamento di Fido. Come possiamo evitarlo? Dal momento che il motivo principale per cui la nostra palla di pelo tende a scavare sul divano perché quest’ultimo è morbido e spesso imbottito, per prevenire il comportamento di Fido è necessario fornire a quest’ultimo un’alternativa.

Possiamo offrire alla nostra palla di pelo un grande cuscino comodo o una cuccia comoda, per evitare che il nostro amico a quattro zampe salga sul nostro divano. Tuttavia è possibile coprire anche quest’ultimo con delle coperte, in modo tale che la nostra palla di pelo possa avere la sensazione di trovarsi in una piccola cuccia dove potersi raggomitolare per riposare.

Un’altra soluzione per evitare che Fido rovini il divano è utilizzare un copridivano composto da tessuti comodi e morbidi per il nostro amico peloso. Nel caso in cui il nostro amico a quattro zampe scavi sul divano per nascondere un pezzo di cibo, potrebbe essere utile offrirgli un’area dove posizionare una sabbiera, in modo tale da soddisfare il bisogno di scavare del cane.