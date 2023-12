Perché il cane risponde ululando alle sirene o a simili stimoli sonori

Il cane risponde ululando alle sirene dell’ambulanza o ad altri stimoli sonori che gli assomigliano: perché il fido adotta questo comportamento.

Grazie a un esperimento condotto dagli studiosi della ELTE (Eotvos Lorаnd University) si è riuscito a comprendere quale sia il motivo che spinge i cani a rispondere con il loro ululato ad alcuni stimoli sonori ben precisi. Ad occuparsi della stesura dei risultati che l’esperimento ha raggiunto ha provveduto il team di scienziati del Dipartimento di Etnologia della medesima università di Budapest.

Il cane risponde ululando alle sirene o ad altri suoni simili: perché il fido reagisce così

È piuttosto frequente notare un cane in strada che risponde ululando al passaggio di un veicolo delle forze dell’ordine con la sirena accesa. Il medesimo comportamento del fido può presentarsi anche qualora la vettura che percorre la carreggiata sia un’ambulanza. Vediamo ora di scoprire insieme il perché di questo comportamento.

Nonostante vi siano dei suoni che i quattro zampe preferiscono rispetto ad altri, quello di una campana o di una sirena in azione suscitano quasi sempre la stessa reazione in un fido. Per comprendere quale sia il motivo che spinge i cani a rispondere a questo stimolo con un ululato gli studiosi hanno applicato i loro studi a un test eseguito su diverse razze di cani nello stesso momento. Il test aveva l’obiettivo di osservare le reazioni dei cani presenti nella struttura di ricerca e di annotarne i risultati.

I risultati della ricerca e dell’esperimento portato a compimento dagli studiosi dell’università in Ungheria sono stati successivamente pubblicati sulla rivista scientifica “Communications Biology“. Per compiere l’esperimento sono stati invitati a partecipare alla ricerca 68 cani. Stavolta uno degli stimoli sonori scelti per valutare le reazioni dei pelosetti è stato l’ululato di un lupo.

Il motivo per cui i cani ululano

Secondo gli studiosi – che hanno valutato con attenzione la differenza tra i suoni e le vocalizzazioni del cane – i cani che tendevano a rispondere allo stimolo sonoro prescelto ululando erano, per la maggior parte dei casi, dei cani che – per la loro conformazione genetica – mostravano di assomigliare maggiormente ai lupi. In altri casi, invece, anche altri esemplari – seppur non vicini ai lupi – avrebbero risposto allo stesso modo per ragioni legate alla loro serenità. Secondo gli studiosi ungheresi, infatti, anche i cani più esposti a una condizione di stress avrebbero la medesima tendenza a rispondere a un ululato con un altro ululato.

Questo tipico comportamento del cane avrebbe – in tal caso – la funzionalità di allontanare dall’animale stimoli sonori che potrebbero rappresentare fonti di stress oppure di pericolo. I lupi sono animali territoriali e pertanto, nonostante i cani si siano abituati a convivere con l’uomo durante il loro percorso evolutivo alcuni di loro continuano a presentare atteggiamenti che discendono dalla loro più antica realtà. Soltanto i cani castrati – spiegano infine gli scienziati – avrebbero reagito in maniera differente durante l’esperimento: ossia non assecondando lo stimolo sonoro dell’ululato.