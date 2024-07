Perché il cane quando ha sonno mi trascina in camera a dormire?

La cagnolina di nome Kobe è un esilarante esempio di assonnata partecipazione: anche il tuo cane quando ha sonno ti trascina così in camera?

L’esilarante filmato di una simpatica Golden Retriever di nome Kobe ha attirato la mia attenzione in questi giorni. Nella clip condivisa appena una settimana fa su TikTok, si nota come un fido possa trascinare per mano il suo umano di riferimento. Entrambi si muovono in direzione della camera da letto. Quel che accade nelle clip, lo ammetto: mi ha letteralmente incantato. Come può un fido comportarsi in questo modo? E, soprattutto, cosa spinge un Golden a richiamare in tal modo l’attenzione del suo umano?

Il mio cane è un Golden Retriever e quando ha sonno mi trascina in camera a dormire, anche il vostro lo fa?

“Retriever recupera il suo umano per condurlo a letto“, è la didascalia al virale post condiviso, appena il 16 luglio scorso, su TikTok. Osservando quel che accade nella gettonata clip di @kobe_badn sembra sia impossibile non sorridere.

L’account di @kobe_badn non ha esitato a coinvolgere gli utenti che hanno partecipato finora alla visione del filmato, chiedendo a loro infine di esprimere anche la loro opinione nei commenti al post (vedi sotto).

Se vuoi saperne di più, leggi il nostro approfondimento sul tema>>> Collare elisabettiano, stressa il cane durante il sonno?

Kobe è una dolcissima cagnolina dal manto beige che vive attualmente in California con la sua famiglia. Dalla sua descrizione sul profilo TikTok interamente a lei dedicato si evince come Kobe sia per il “60% una brava ragazza“.

Il cane quando ha sonno “mi trascina in camera” per dormire: il VIDEO di Kobe

Al di là del numero di ore di sonno quotidiano di un fido, ogni cane può mostrare delle particolari esigenze e abitudini riguardanti il proprio rapporto con la veglia e il sonno. Kobe, in questo caso, avrebbe incuriosito gli utenti per la sua volontà di condividere con il suo migliore amico umano anche la parentesi giornaliera in cui è più vulnerabile: conducendolo direttamente in camera assieme a lei.

Soltanto poche ore fa Kobe ha compiuto i suoi 3 anni. Durante il suo compleanno ha festeggiato con dei tuffi in piscina e indossando inoltre un meraviglioso bavaglino per assaggiare la sua torta a prova di fido.

@kobe_bang Retriever retrieving her hooman to go to bed 💕💤⏰ #foryou #goldenretriever #goldenretrieverlife #dogsoftiktok #fypシ゚viral #foru #dog #pet #dogs ♬ stuff we did – LBFD

La clip di @kobe_badn ha attualmente di gran lunga superato il milione di visualizzazioni. Con un totale di 175mila apprezzamenti chiude, con successo, la sua prima settimana di permanenza sulla piattaforma social.