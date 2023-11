Perché il cane non riesce ad alzarsi: spiegazioni e consigli

Perché il cane non riesce ad alzarsi: le ragioni dietro la mancanza di agilità e consigli su come fornirgli il supporto di cui ha bisogno.

Spesso, quando si sceglie di adottare un cane, si opta per portare a casa un cucciolo che nel tempo crescerà e poi invecchierà, ma purtroppo molto più presto del suo amico umano.

Chiunque abbia un cane, sa quanto amore si possa nutrire per questo fedele compagno ed è terribile, vedere su Fido i segni della vecchiaia o di una qualche patologia.

Come infatti, è doloroso vederlo in difficoltà per alzarsi da seduto o da sdraiato, tuttavia, non sempre la causa è l’età che avanza.

Ecco perché, in questo articolo, andremo a capire quali le motivazioni principali del perché il cane non riesce ad alzarsi.

Perché il cane non riesce ad alzarsi: le cause

Condizioni come l’età avanzata, problemi articolari, lesioni, malattie neurologiche o l’obesità, possono influire negativamente sulla mobilità del cane, rendendo ai movimenti dolorosi o difficili da eseguire.

Spesso, il cane può mostrare segni di disagio come zoppia, rallentamento nei movimenti o dolore, mentre cerca di alzarsi.

Il trattamento e la gestione di queste condizioni, possono variare a seconda della causa sottostante, ma è possibile aiutare Fido, grazie alla diagnosi eseguita dal veterinario nel minor tempo possibile.

Di seguito vi elencheremo e descriveremo le principali cause per cui il cane non riesce ad alzarsi.

Invecchiamento e artrite

Uno dei principali motivi, per cui un cane potrebbe avere difficoltà ad alzarsi, è l’invecchiamento.

Come gli esseri umani anche i cani invecchiano e questo può causare problemi di mobilità nel cane.

L’artrite, e una delle principali cause di questi problemi. Si tratta di una condizione dolorosa che riguarda le articolazioni del corpo del cane.

Con il passare del tempo, le articolazioni dei cani anziani, possono consumarsi e diventare meno efficienti. Ciò può causare dolore, gonfiore e rigidità rendendo difficile per il cane muoversi e alzarsi.

L’artrite, può colpire diverse parti del corpo, come le anche, le ginocchia o le spalle del cane. Per ottenere una diagnosi precisa, è opportuno consultare un veterinario, il quale potrà poi attuare un trattamento adeguato.

Questo potrebbe prevedere l’uso di farmaci per alleviare il dolore insieme alla fisioterapia, i cambiamenti nella dieta e le modifiche dell’ambiente domestico. Tutto ciò, per rendere più agevole la vita del cane.

Problemi neurologici

Alcune malattie, possono impedire al cane di alzarsi e muoversi come dovrebbe. Queste malattie, riguardano principalmente le articolazioni del cane o il sistema nervoso.

Due esempi comuni sono, la displasia nell’anca del cane e il deterioramento del midollo spinale.

La displasia dell’anca, è una condizione congenita, dove l’articolazione dell’anca non si sviluppa correttamente.

Questo può causare problemi di stabilità e dolore, rendendo difficile per il cane alzarsi. Spesso, i cani con questa condizione, tendono a zoppicare e potrebbero avere bisogno di aiuto per alzarsi.

L’altra malattia è il deterioramento del midollo spinale, può essere causato da lesioni, infezioni o malattie autoimmuni.

Ciò, può portare a una perdita di controllo dei movimenti e impossibilità ad alzarsi. Nel peggiore dei casi, il cane potrebbe diventare paralizzato o incapace di alzarsi da solo.

In entrambi i casi, il veterinario potrà consigliare trattamenti come fisioterapia, farmaci per il dolore e cure a domicilio per aiutare il cane a migliorare la mobilità e a vivere una vita degna.

Obesità e cattiva alimentazione

Quando un cane diventa troppo grasso, cioè obeso, può essere ancora più difficile alzarsi da una posizione da seduto o sdraiato.

L’obesità nel cane, si verifica quando il cane è troppo pesante rispetto a quanto dovrebbe essere, in base alla sua taglia e e la sua razza.

Questo problema, nella maggior parte dei casi è figlio di una cattiva dieta e della mancanza di esercizio fisico.

Il peso in eccesso, mette pressione sulle articolazioni del cane e questa pressione può causare dolori e danni alle articolazioni, rendendo difficile il sollevamento del cane da terra, poiché sente dolore.

Inoltre, l’obesità può causare altri problemi di salute come, il diabete, problemi cardiaci, problemi ai polmoni . Condizioni che possono rendere ancor più difficili del cane alzarsi comodamente.

Diagnosi

Se il vostro cane non riesce ad alzarsi, è fondamentale rivolgersi a un veterinario, il quale saprà individuare le condizioni sottostanti che causano queste difficoltà.

Il veterinario, condurrà un esame completo del cane, identificherà la causa specifica delle difficoltà di movimento.

Inoltre, potrà richiedere esami fisici, analisi del sangue, radiografie o ultrasuoni a seconda dei sintomi delle sospette condizioni sottostanti.

Trattamenti

Una volta stabilita la diagnosi, il veterinario potrà sviluppare un piano di trattamento individuale per il cane.

La fisioterapia veterinaria, può essere estremamente efficace nel migliorare la mobilità dell’animale.

Tuttavia, ci sono ulteriori terapie e rimedi che possono aiutare l’animale a migliorare la condizione quando non riesce ad alzarsi o a muoversi, ad esempio:

massaggi terapeutici;

esercizi fisici per il cane ;

terapie elettrostimolazione per ridurre il dolore e aumentare la flessibilità delle articolazioni.

Inoltre, spesso sono fondamentali i farmaci antinfiammatori non steroidi o analgesici che possono alleviare il dolore associato a condizioni come le artrite o problemi neurologici.

Una dieta appropriata anche, potrà svolgere un ruolo importante per migliorare la mobilità del cane con problemi di peso o articolari.

In molti casi, le condizioni che causano difficoltà di movimento nel cane richiedono un trattamento di gestione a lungo termine.

Esercizio e prevenzione

Per far sì che il vostro cane sia agile e felice, fate attenzione a non dargli troppo cibo. Fatelo muovere spesso, portandolo a passeggio, giocando con lui e facendogli fare dei giochi adatti alla sua a taglia.

L’importante è che l’esercizio sia adatto alla sua età, alla sua dimensione e alla sua salute. Anche il nuoto, è un ottimo modo per farlo muovere senza far male alle sue ossa e alle articolazioni del cane.

Ricordatevi, di portare regolarmente il cane al controllo dal veterinario, poiché potrà notare i problemi di mobilità, prima che diventino gravi e in base alle condizioni, suggerire cosa fare.