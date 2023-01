Perché il cane non può fare a meno di accompagnarti in bagno

Sei davvero sicuro di aver capito perché Fido ti segue in bagno? Ecco il vero motivo per cui il cane non può fare a meno di accompagnarti in bagno.

Chi condivide la propria vita con un amico a quattro zampe, è a conoscenza di quanto quest’ultimo possa “impadronirsi” del suo tempo, anche quando una persona ha bisogno della sua intimità, per esempio quando va in bagno.

Infatti molto spesso possiamo ritrovarci Fido seguirci fino dentro al bagno. Ma perché lo fa? Cosa vuole comunicarci la nostra palla di pelo? Nel seguente articolo vedremo perché il cane non può fare a mani di accompagnarti in bagno e se tale comportamento è motivo di preoccupazione.

Il cane ti accompagna in bagno: ecco perché

Quando vi è un legame forte tra il cane e il suo umano, può capitare che Fido, possa essere attaccato a quest’ultimo in ogni momento della sua giornata.

Infatti sono molte le palle di pelo che seguono i propri umani in ogni stanza, persino in bagno. Ma perché lo fanno? Vogliono dimostrare solo il loro affetto o c’è qualche motivo in più?

Oltre all’attaccamento del nostro amico a quattro zampe nei confronti del suo umano, che a lungo andare potrebbe causare un’ansia da separazione nella palla di pelo e di conseguenza problemi comportamentali, ogni qual volta il suo umano lo lascia solo, secondo il veterinario etologo Ricardo Luis Bruno, ci sono anche altri motivi per cui il cane non può fare a meno di accompagnare il suo umano in bagno. Vediamoli qui di seguito.

Curiosità

I cani, proprio come i loro cugini gatti, sono animali curiosi. Possono infatti accompagnarci in bagno semplicemente perché sono curiosi di sapere cosa potrebbe accadere in quella determinata stanza. Inoltre potrebbero domandarsi anche perché loro non possono entrare in bagno.

Il cane fissa e agita la coda: il significato del comportamento canino

Protezione

Qualsiasi sia il legame tra il cane e il suo umano, Fido presenta l’istinto di protezione nei confronti della sua famiglia. Se la nostra palla di pelo ci segue in bagno, significa che vuole accettarsi che non siamo in pericolo.

Abitudine

I cani sono animali abitudinari, quindi ogni gesto, azione o comportamento che apprendono quando sono cuccioli, li ripetono anche in età adulta.

Se il vostro amico a quattro zampe vi accompagna in bagno, molto probabilmente è perché da cucciolo avete lasciato che lo facesse.

SEGUICI ANCHE SU: FACEBOOK | TIKTOK | INSTAGRAM | YOUTUBE | TWITTER

Cane ti accompagna in bagno: cosa fare

Come detto nel paragrafo precedente un cane che ci segue in bagno lo fa per molti motivi. Tuttavia se tale comportamento diventa ossessivo potrebbe essere preoccupante.

Per questo motivo potrebbe essere utile insegnare al cane a stare fuori dalla stanza da bagno e a rispettare i nostri momenti di privacy in qualsiasi ora del giorno, non solo quando dobbiamo andare in bagno.

Come insegnare al cane a fare i bisogni al momento giusto: i vari passaggi

In caso di difficoltà, potrebbe essere utile chiedere aiuto ad un esperto, per comprendere al meglio come addestrare il proprio amico a quattro zampe.