perché il cane muove la zampa o scalcia quando lo gratto?

Come mai il cane muove la zampa quando lo gratto? Ecco a cosa è dovuto questo movimento di Fido al nostro stimolo.

Eppure gli piacciono le coccole, grattini compresi: è lecito chiedersi quindi come mai il cane muove la zampa quando lo gratto o addirittura si mette a scalciare. In effetti rientra in un comportamento tanto frequente quanto apparentemente strano ai nostri occhi: ecco dunque come mai Fido fa questo movimento, come se volesse scalciare contro il cielo.

Spasmi muscolari nel cane: come riconoscerli

Riusciremmo a distinguere tra spasmo muscolare e movimento involontario? Il primo è sicuramente più doloroso dell’altro e prevede una certa rigidità dell’arto fino alla quasi totale immobilità dello stesso. Insomma lo spasmo muscolare può davvero essere un evento traumatico, specie quando seguito da convulsioni e collasso.

Solitamente lo spasmo si verifica dopo una sessione intensa di esercizio fisico, o quando comunque il muscolo è sottoposto ad uno sforzo eccessivo, ben oltre quello che è il suo limite di sopportazione. Ma potrebbe anche verificarsi in caso di stress, lesioni alla zampa, debolezza, problemi di circolazione, tumori e malattie degenerative del muscolo.

Il cane muove la zampa quando lo gratto: tutte le cause

Premesso che, molto probabilmente, non si tratta di uno spasmo muscolare, Fido potrebbe muovere la zampa proprio quando lo grattiamo perché gli viene istintivo, esattamente come quando il cane viene attaccato da zecche e altri parassiti simili.

Infatti pare che tutti gli insetti-parassiti che si poggiano sul suo pelo e che potrebbero perfino entrare nella sua carne, lo inducano a difendersi da questo ‘attacco esterno’. Pare vi siano delle terminazioni nervose che si concentrano nell’area del ventre e che fanno muovere la zampa di scatto. In pratica essa si muoverebbe in riposta a questo stimolo: ma ciò è da considerarsi sempre e solo negativo?

In realtà quando lo grattiamo al cane piace e il riflesso di muovere la zampa in aria non è affatto una reazione di fastidio o di disagio verso quella nostra ‘attenzione’. Se volesse farci capire che non gli piace ci intimerebbe di smettere magari ringhiando o allontanandosi da noi improvvisamente. Quindi si tratta solo di una reazione naturale, dovuta ad un meccanismo di difesa, insito nel suo DNA.

Il cane muove la zampa quando lo gratto: la ricerca inglese a riguardo

Lo scienziato neurofisiologo inglese Sir Charles Sherrington si è concentrato sui livelli di intensità di manifestazione del cane, individuandone quattro. Infatti per quanto possa sembrare naturale, questa reazione involontaria di Fido ha dietro una serie di spiegazioni neurologiche, molto complesse da spiegare anche perché ricche di termini tecnici.

Tutte le ricerche che mirano a spiegare i comportamenti canini saranno molto utili ai futuri padroni per comprendere meglio le reazioni del nostro Fido, soprattutto quando nascondono un problema di salute di sottofondo.