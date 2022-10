Perché il cane mi guarda quando passeggiamo o corriamo? Scopriamolo

Sei nel parco con il tuo amico a quattro zampe e lui ti osserva? Ecco perché il cane guarda quando passeggiamo o corriamo con lui.

I nostri amici a quattro zampe presentano molto spesso dei comportamenti davvero bizzarri, she possono farci divertire ma a volte anche emozionare.

Uno dei comportamenti più stravaganti che possiamo riscontrare nel nostro amico peloso è il guardarci mentre camminiamo o corriamo insieme durante un’uscita all’aria aperta. Nel seguente articolo vedremo insieme perché il cane guarda quando passeggiamo e se vi è motivo di preoccupazione.

Perché il cane mi guarda quando passeggiamo?

Ogni comportamento dei nostri amici a quattro zampe presenta sempre un significato, in quanto è attraverso le azioni che il nostro cane comunica con noi.

Per questo motivo, per comprendere ciò che vuole comunicarci Fido, sarebbe opportuno fare attenzione ai suoi gesti e saperli interpretare. Tuttavia la nostra palla di pelo, proprio come accade per noi esseri umani, può comunicare anche con lo sguardo.

Molto spesso infatti, i nostri amici a quattro zampe ci guardano dritto negli occhi e quando lo fanno vogliono comunicarci principalmente quanto ci vogliono bene.

Tuttavia non sempre è così, infatti secondo gli esperti, quando un cane mantiene un contatto visivo e presenta un’espressione tesa, probabilmente non vuole comunicarci affetto ma altro, ossia che c’è qualcosa che non va.

Anche quando Fido gira la testa e presenta l’occhio di balena, significa che non è dolce e affettuoso, ma che può facilmente diventare, da un momento all’altro, aggressivo.

Inoltre per comprendere il motivo per cui il cane ci guarda mentre passeggiamo, sarebbe opportuno fare attenzione anche a tutto ciò che ci circonda.

Infatti se Fido guardandoci presenta gli occhi grandi, potrebbe essere spaventato, potrebbe aver sentito la presenza di qualcuno che noi non riusciamo ancora a vedere mentre passeggiamo. Ci guarda un po’ per avvertirci e un po’ perché vuole essere rassicurato.

Se invece il cane ha un aspetto rilassato e gli occhi rilassati significa semplicemente che è felice e vuole controllare se anche noi lo siamo.

Tuttavia ci sono anche altri motivi per cui il nostro amico a quattro zampe può guardarci durante una passeggiata o una corsa, essi sono:

Mostrare affetto

Ringraziarci per la passeggiata

Chiederci di camminare più velocemente o di rallentare

Infine il cane potrebbe guardarci durante la passeggiata anche semplicemente per farci sapere che è sempre accanto a noi.