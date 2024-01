perché il cane le ama così tanto

I cani amano tanto le carezze sotto il mento, ma perché? Che effetto fanno in loro? Vediamo come stanno le cose.

Sappiamo molto bene che i cani sono dei coccoloni. Quando ci vedono ci vengono incontro aspettandosi tante coccole e carezze e lo fanno sempre. Sembra che non si stanchino mai di questo, soprattutto in alcune parti del corpo.

Infatti, ci sono alcuni punti dove amano particolarmente essere toccati. In particolare, amano le carezze sotto il mento, ma vi siete mai chiesti il perché e che effetto hanno su di loro? È quello che cercheremo di capire in questo articolo.

Qui di seguito troverete delle informazioni molto utili su questo argomento in modo tale da coccolare meglio il proprio amico a quattro zampe e riuscire a farlo sempre contento.

Le carezze sotto il mento: perché piacciono tanto ai cani?

Quando il vostro cane vi viene incontro felice e saltellante, dove gli fate le carezze? Probabilmente lo toccate per prima cosa sulla testa e poi passate alla schiena. Ma non passerà molto tempo prima che il pelosetto alzi il muso per farsi toccare sotto il mento. Per lui è un punto molto particolare.

Ci sono dei punti del corpo del cane più sensibili rispetto ad altri. Il mento è particolarmente sensibile, ma in senso positivo. Ecco perché il cane tende a mostrare questa parte del corpo per portare la persona a toccarla.

In genere, ama quando una persona lo gratta con una certa intensità proprio sotto il musetto. Che effetto ha questo gesto su di lui? Gli esperti dicono che è molto rilassante. Dopo un po’ di euforia, oppure dopo una condizione di stress, rilassarsi è molto importante e molto piacevole per lui e non può rinunciarci.

Adesso che avete questa informazione in più, meglio fermarsi più spesso a grattare il mento del vostro fedele amico. Poi, ogni cane ha le sue preferenze, ma quel punto è sempre vincente per farsi amare.

Le carezze nelle altre parti del corpo

Come reagisce il cane quando si tocca nelle altre parti del corpo? Cerchiamo di fare un quadro generale.

La parte migliore per fare le carezze al cane è il suo busto. Accarezzarlo sulla schiena e dargli dei piccoli colpi lo fa sentire apprezzato e amato, oltre che parte della famiglia. Spesso, quando il cane si siede vicino ad una persona, è proprio questo che vuole.

Poi, nessun cane può resistere al piacere di una carezza sul sedere nella parte alta. È un punto davvero sensibile che dà molta felicità. Lo capirete da come inizia a scodinzolare e ad agitarsi. È un’emozione totalmente positiva.

Infine, mai sottovalutare le carezze sulla pancia. Il cane, a differenza del gatto, ama particolarmente essere coccolato sulla pancia. Anzi, spesso si mette a terra sulla schiena e allarga le zampe proprio per facilitare le coccole alla persona che ha davanti.

Toccare sempre il cane non è solo un buon modo per farsi voler bene, è anche un’occasione per controllare se è tutto a posto. Infatti, con il tatto si possono avere tante informazioni sul pelo, sulla pelle e se ha dei problemi gastrointestinali sentendo il gonfiore o la rigidità della pancia.