Perché il cane ha difficoltà a respirare: quando è pericoloso

Perché il cane ha difficoltà a respirare: come riconoscere la condizione e intervenire. Vediamo le cause e i sintomi e i rimedi.

A volte, potremmo notare che il nostro amico ha quattro zampe possa avere difficoltà a respirare. Questo è un problema comune tra molte razze di cane e può derivare da diverse cause, alcune delle quali richiedono una pronta attenzione e cura.

Nel corso di questo articolo, vedremo le ragioni dietro le difficoltà respiratorie del cane, analizzando i fattori fisiologici, genetici e ambientali che possono influenzare il sistema respiratorio dell’animale. Vediamo quindi, perché il cane ha difficoltà a respirare.

Perché il cane ha difficoltà a respirare

La respirazione è una funzione vitale per ogni essere vivente e quando il cane mostra segni di affanno o fatica nel respirare, è fondamentale indagare sulle cause sottostanti.

Nei prossimi paragrafi, andremo a chiarire le cause per cui, alcuni cani possono avere difficoltà a respirare.

Analizzeremo le diverse condizioni mediche, anatomie specifiche di alcune razze e fattori ambientali che possono influire sulla salute respiratoria del nostro amico a quattro zampe.

Inoltre, suggeriremo quali altri segnali l’animale manifesta, è come è possibile aiutarlo. Le principali cause che rendono difficile la respirazione nel cane includono:

infezioni respiratorie;

allergie;

anatomie delle razze brachicefale;

problemi cardiaci;

sovrappeso e obesità;

problemi dentali;

calore eccessivo.

Infezioni respiratorie

Le infezioni del tratto respiratorio, come la bronchite e la polmonite rappresentano una serie di condizioni mediche che coinvolgono l’infiammazione delle vie aeree e dei polmoni nel cane.

Queste infezioni, possono essere causate da vari agenti patogeni tra cui batteri, virus e in alcuni casi microrganismi fungini.

Quando il cane è affetto da un infezione respiratoria alle vie aeree superiori e inferiori possono essere coinvolte generando una difficoltà nella respirazione.

Allergie

Le allergie nel cane rappresentano le risposte eccessiva e innaturale del sistema immunitario a sostanze normalmente innocue presenti nell’ambiente.

Queste sostanze chiamate allergeni possono variare e includere polline, muffe, acari della polvere peli di animali alcuni tipi di cibo.

Quando un cane è allergico a una di queste sostanze, il sistema immunitario reagisce in modo eccessivo, scatenando la risposta infiammatoria che può coinvolgere anche le vie respiratorie.

Anatomia delle razze brachicefale

Le razze con una conformazione cranica brachicefala ovvero il muso corto, spesso chiamato muso piatto o muso schiacciato che è il risultato di un cranio più largo e una mascella inferiore più breve, includono Bulldog, Carlino, boxer, Boston Terrier e Shih Tzu.

Questa particolare struttura, è caratterizzata da un muso corto e appiattito che conferisce al cane un aspetto distintivo ma che può anche portare problemi respiratori significativi.

Problemi cardiaci

Le malattie cardiache nel cane possono avere un impatto significativo sulla sua salute generale, con conseguenze dirette sulla capacità del cuore di svolgere il proprio ruolo nel pompare il sangue in modo efficiente.

Queste condizioni possono influenzare negativamente il sistema circolatorio e portare una serie di problemi tra cui le difficoltà respiratorie.

Sovrappeso e obesità

Un eccesso di peso mette una pressione extra sul cuore e sui polmoni, rendendo più difficile per il cane respirare in modo efficiente.

Il tessuto adiposo, può accumularsi intorno al torace all’addome limitando la capacità dei polmoni di espandersi completamente durante la respirazione.

La capacità polmonare compromessa può rendere quindi la respirazione più laboriosa portando a una frequenza respiratoria aumentata e a una sensazione di affanno.

Problemi dentali

Le infezioni o malattie dentali, possono interessare in generale la bocca del cane queste possono riguardare gengive denti e mucose della bocca.

Quando queste condizioni non vengono trattate possono progredire e coinvolgere le vie superiori compresi naso, gola e seni paranasali.

Calore eccessivo

Quando il cane è esposto a temperature elevate, il corpo cerca di dissipare il calore attraverso la respirazione più veloce e la vasodilatazione periferica (aumento del flusso sanguigno superficialmente).

L’esposizione prolungata a temperature elevate soprattutto in climi caldi può aumentare il rischio di stress termico in particolare nei cani brachicefali.

Se vuoi saperne di più, leggi il nostro approfondimento sul tema >>>Sindrome da distress respiratorio acuto nel cane: tutto ciò che devi sapere

Altri segnali

Se il vostro cane ha difficoltà a respirare è importante prestare attenzione anche ad altri segnali di malessere.

Ecco alcune situazioni in cui potreste preoccuparvi per la respirazione di Fido:

respirazione affannosa o rapida;

sibili o suoni striduli durante la respirazione;

tosse nel cane persistente;

gengive mucose di colore bluastro o grigiastro;

letargia e mancanza di interesse per le attività;

posizione insolita durante la respirazione: postura eretta con il collo esteso.

Cosa fare se il cane ha difficoltà a respirare: consigli di primo soccorso

Se il vostro cane si trova in difficoltà per la respirazione, è importante agire tempestivamente per cercare di alleviare la situazione.

Ecco cosa potete fare:

mantenere la calma: il vostro stato emotivo influisce su quello del cane quindi cercate di mantenere la calma per rassicurare l’animale;

il vostro stato emotivo influisce su quello del cane quindi cercate di mantenere la calma per rassicurare l’animale; valutate il livello di emergenza: se il cane mostra segni gravi di sofferenza respiratoria come respiro affannoso, gengive di colore bluastre o sforzi estremi per respirare, considerate la situazione come un’emergenza veterinaria immediata;

se il cane mostra segni gravi di sofferenza respiratoria come respiro affannoso, gengive di colore bluastre o sforzi estremi per respirare, considerate la situazione come un’emergenza veterinaria immediata; liberate le vie aeree : controllate la bocca del cane per assicurarvi che non ci siano oggetti o corpi estranei che possano costruire le vie aeree;

: controllate la bocca del cane per assicurarvi che non ci siano oggetti o corpi estranei che possano costruire le vie aeree; create un ambiente confortevole : evitate situazioni stressanti che potrebbero peggiorare la difficoltà respiratoria nel cane;

: evitate situazioni stressanti che potrebbero peggiorare la difficoltà respiratoria nel cane; raffreddamento: applicate acqua fredda sulla testa collo e zampe.

In caso di difficoltà respiratorie gravi o prolungate, contattate immediatamente un veterinario o portate il cane presso la Clinica veterinaria più vicina. Cercate di intervenire tempestivamente prima che la situazione possa degenerare.