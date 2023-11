Perché il cane abbaia quando sente un rumore? I possibili motivi

Il tuo amico peloso abbaia quando suonano il campanello o quando sente l’aspirapolvere? Ecco perché il cane abbaia quando sente un rumore.

I nostri amici a quattro zampe hanno imparato, convivendo con l’essere umano, ad interagire con quest’ultimo in diversi modi. Infatti i metodi di comunicazione utilizzati dalle nostre palle di pelo possono essere molti: comportamenti, movimenti di parte del corpo e suoni come abbaiare.

Tuttavia, l’abbaiare può avere vari significati, soprattutto quando il nostro amico a quattro zampe abbaia ogni volta che sente un rumore. Per evitare che lo faccia, sarebbe opportuno capire il motivo del comportamento di Fido. Nel seguente articolo vedremo infatti perché il cane abbaia quando sente un rumore e cosa possiamo fare a riguardo.

Perché il cane abbaia quando sente un rumore?

Come ben sappiamo i nostri amici a quattro zampe comunicano con noi esseri umani attraverso il linguaggio del corpo e attraverso l’emissioni di vari suoni, come l’abbaiare. Infatti possiamo facilmente notare il cane abbaiare quando vuole la nostra attenzione, quando suonano il campanello, quando utilizziamo l’aspirapolvere o ogni qualvolta Fido senta un rumore.

Tuttavia motivi per cui un cane abbaia solo molti e per evitare che possa farlo di notte o quando è solo disturbando il vicinato, sarebbe opportuno capire qual è la ragione per cui Fido ogni qualvolta senta un rumore abbai e soprattutto cosa possiamo fare per evitarlo.

Innanzitutto è importante fare attenzione al rumore che provoca tale comportamento nel nostro amico a quattro zampe. Infatti se il cane abbaia quando sente un rumore improvviso, ci sta comunicando che ha paura e quindi, in questo caso, l’abbaiare è una reazione allo spavento.

Mentre se il nostro amico a quattro zampe abbaia quando sente un rumore che non conosce, ci sta segnando che nelle nostre vicinanze è presente una minaccia. In questo caso il cane presenta un comportamento di protezione nei nostri confronti.

Se invece la nostra palla di pelo abbaia ad ogni rumore che sente, sarebbe opportuno contattare un esperto, in quanto il nostro amico a quattro zampe potrebbe soffrire di ansia.

Infine, il cane può abbaiare quando sente un rumore anche per seguire semplicemente un istinto. Infatti quando il nostro amico peloso sente nelle vicinanze del suo territorio l’abbaiare o l’odore di un altro cane, potrebbe abbaiare a sua volta per allontanare l’intruso dalla sua zona.

Oltre ad abbaiare, il cane può anche ululare quando sente un rumore. Infatti possiamo facilmente notare un cane ululare quando sente le sirene di un’ambulanza o di un antifurto o anche l’ululato di altri animali. In questo caso il nostro amico a quattro zampe presenta un comportamento istintivo e naturale.

Cane abbaia ad ogni rumore: cosa fare

Quando il cane abbaia ad ogni rumore, è molto importante non punirlo, in quanto la punizione può solo peggiorare la situazione e non insegna al nostro amico a quattro zampe ciò che noi vorremmo che facesse. Inoltre anche urlare un “No” decisivo, quando la nostra palla di pelo abbaia, non ci aiuterà, anzi potrebbe spaventare di più Fido.

Ma allora, cosa possiamo fare quando il cane abbaia ogni volta che sente un rumore? La prima cosa da fare è intervenire prima che Fido abbai. Se conosciamo ciò che può far abbaiare la nostra palla di pelo, sarebbe opportuno evitare che quest’ultima entri in contatto con tale cosa.

Per esempio se il cane abbaia quando sente il rumore dell’aspirapolvere perché ha paura, cerchiamo di tenere Fido lontano dalla stanza in cui stiamo utilizzando l’oggetto. Se invece il nostro amico a quattro zampe abbaia per un rumore improvviso o per seguire il suo istinto possiamo distrarre il cane offrendogli dei giochi o giocando insieme a lui.

Potrebbe essere utile anche in questo caso utilizzare il rinforzo positivo, ossia premiare la nostra palla di pelo ogni qualvolta smetta di abbaiare. In questo modo il cane potrà associare il suo comportamento positivo (il non abbaiare) al premio.

Infine, per evitare che il cane possa abbaiare quando è solo, disturbando i vicini, potrebbe essere utile lasciare il televisore acceso o la radio, in modo tale da attutire i rumori che il nostro amico a quattro zampe non conosce.