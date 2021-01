Aumentano i casi di cancro tra gli adolescenti e i giovani: i numeri sono saliti del 30% in 4 decadi negli Stati Uniti, con il tumore del rene che registra il tasso maggiore in entrambi i generi: circa del 3,6% l’anno. Parliamo della fascia di età che va tra i 15 e i 39 anni, chiamata con l’acronimo anglosassone AYA – che sta per Adolescents and Young Adults – dove la diagnosi di cancro è stata sempre considerata poco comune. Lo è ancora, certo, e in termini di incidenza assoluta parliamo di numeri piccoli, ma già diversi studi avevano messo in luce questo trend, che preoccupa.

I nuovi dati arrivano ora da una ricerca molto ampia , condotta dal Penn State Cancer Institute sulla base dei registri statunitensi Seer (Surveillance, Epidemiology, and End Results) e pubblicata su Jama Network Open. Che conferma l’aumento di incidenza: tra il 1973 e il 2015 si è passati da 57 a 74 casi di cancro ogni 10mila adolescenti e giovani adulti. Per arrivare a stabilirlo, i ricercatori hanno analizzato le informazioni riguardanti quasi 500 mila pazienti “Aya”.

I tumori in crescita tra gli under 40

Scendendo più nel dettaglio, sono 14 i tumori che hanno mostrato un aumento significativo tra i maschi: gli incrementi più importanti riguardano il carcinoma del rene, della tiroide, del colon-retto, del testicolo e il sarcoma dei tessuti molli. Nella popolazione femminile i tumori in crescita segnalati sono 15: in particolare, di nuovo, del rene, della tiroide e del colon-retto, ma troviamo anche il linfoma non Hodgkin e il melanoma.

I motivi? Ci sono sicuramente due fattori comuni alla maggior parte dei casi: l’obesità, che riguarda sempre di più anche i bambini e i ragazzi, e l’aumento degli esami (in particolare le ecografie) prescritti spesso per ragioni che non hanno nulla a che vedere con il cancro. “I tumori che insorgono tra i 15 e i 39 anni sono caratteristici di questa fascia di età – spiega Annalisa Trama, epidemiologa dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano – tutti i tumori sono multifattoriali, ma più si cresce più aumenta il ruolo degli stili di vita e dell’ambiente. Quando si conoscono dei fattori di rischio certi, spesso è possibile vedere come i due trend si muovano insieme. Come in questo caso: qui vediamo l’aumento di molti tumori – come quello del rene, della tiroide e del colon-retto – associati agli stili di vita e soprattutto al sovrappeso e all’obesità. Negli Usa il problema dell’obesità infantile è più evidente che in Italia, ma già da tempo stiamo osservando questa tendenza anche nel nostro paese”.

La curva, infatti, sale anche da questa parte dell’oceano, sebbene la situazione sia molto eterogenea, con tassi diversi da tumore a tumore, da paese a paese. Va detto che una cosa è osservare il trend, un’altra è capirne l’impatto, che dipende dall’incidenza del tumore. E cioè: se un tumore è molto raro in questa fascia di età, anche se raddoppiasse la sua frequenza resterebbe comunque molto raro. “Il messaggio che c’è dietro a questi dati non è quindi allarmistico, ma improntato alla prevenzione – sottolinea Trama – sempre negli Usa, per esempio, vediamo che il tumore del polmone nei giovani maschi sta diminuendo, indice che le campagne di prevenzione stanno funzionando. È esattamente questo il senso: dobbiamo renderci conto di cosa sta cambiando per fare politiche socio-sanitarie mirate e tempestive”.

L’aumento del tumore al rene

I risultati del nuovo studio non stupiscono Alberto Lapini, presidente della Società italiana di Uro-oncologia (Siuro): “La notizia più rilevante riguarda il tumore del rene sia per i maschi sia per le femmine, ma il dato non sorprende. Prima di tutto perché in questi 40 anni è cambiato il modo di fare diagnosi”. Fino agli anni ‘80, infatti, i tumori del rene venivano scovati tramite l’arteriografia, un esame in grado di individuarli quando erano già grandi e le condizioni dei pazienti erano ormai compromesse.

Poi sono arrivate le ecografie e l’imaging. “Con gli ultrasuoni – racconta Lapini – abbiamo potuto osservare anche masse di dimensioni molto piccole in pazienti giovani. Oggi, i tre quarti dei tumori che individuiamo, infatti, sono in stadio iniziale o sono poco aggressivi. Spesso, inoltre, vengono riscontrati per caso in pazienti che si sottopongono a indagini per sintomi diversi da quelli associati al tumore”.

Ma il dato eclatante sull’aumento dell’incidenza del tumore del rene nei giovani non dipende soltanto da strumenti migliori e da una migliore capacità di diagnosi. “L’aumento è in parte reale – conferma Lapini – come reali sono i fattori di rischio, primo fra tutti l’obesità, seguito dal fumo di sigaretta. Ci sono almeno due studi precedenti a questo, uno europeo e uno statunitense, che indicano come il fumo sia un fattore di rischio per il tumore del rene nei giovani. C’è poi qualche indicazione sul fatto che l’esposizione ambientale a inquinanti chimici come il cromo possa favorire la malattia, ma si tratta ad oggi di ipotesi non confermate. Il ruolo di fumo e obesità è invece certo e andrebbero pensate campagne di educazione e informazione nelle scuole: servono interventi efficaci per evitare di dover far fronte, in un futuro non lontano, a un aumento delle patologie legate alla diffusione del tabagismo e del sovrappeso in queste fasce di età”.

Tumore della tiroide, il problema delle sovradiagnosi

Veniamo al tumore della tiroide, al “secondo posto” per aumento di incidenza tra adolescenti e giovani adulti secondo il nuovo studio. Negli ultimi decenni, nonostante la mortalità di questa neoplasia sia rimasta relativamente bassa e stabile, se non diminuita, l’incidenza in molti paesi ricchi (compreso il nostro) è notevolmente aumentata in ogni fascia di età, come dimostrava anche uno studio del 2018 su European Journal of Cancer. Ancor più che per il tumore del rene, dietro l’impennata di questi numeri c’è soprattutto l’aumento vertiginoso delle ecografie, fatte con tecnologie sempre più sensibili e sempre più a basso costo, quindi sempre più diffuse negli ambulatori medici. E qui nasce il problema delle cosiddette sovradiagnosi: “Oggi le ecografie rilevano lesioni tumorali anche molto piccole che, se non venissero scoperte, non provocherebbero sintomi nel corso della vita di un individuo e non ne causerebbero la morte”, spiega Luigino Dal Maso, epidemiologo del Centro di Riferimento Oncologico (CRO) di Aviano, che da anni si occupa di studiare l’incidenza del carcinoma tiroideo, a livello sia globale sia nazionale . “Circa il 70-80% dei tumori scoperti tra gli anni ‘80 e il 2015 è attribuibile alla sovradiagnosi – chiarisce – da qualche anno a questa parte, invece, la pressione diagnostica sulla popolazione si è ridotta: le ultime raccomandazioni internazionali per la diagnosi dei tumori della tiroide dicono espressamente che non c’è motivo di cercare lesioni tiroidee attivamente in assenza di altri sintomi o di evidenze alla palpazione, e che non andrebbe praticata l’ago-biopsia, cioè l’esame che di norma segue l’ecografia, se non in presenza di un reale sospetto che un nodulo sia maligno o che stia aumentando di dimensioni”. Deve essere chiaro che i progressi fatti nella diagnostica oncologica salvano vite e sono fondamentali, ma gli screening non sono tutti uguali: “Non abbiamo evidenze di un beneficio in termini di riduzione di mortalità o di qualità della vita per lo screening con ultrasuoni della tiroide in assenza di sintomi o segnali”.

Torniamo per un momento ai numeri: il 70-80% è una quota elevata, ma che dire del restante 20-30% dei casi? “Tra i fattori di rischio reali associabili ai tumori tiroidei tra i giovani ci sono l’esposizione a radiazioni ionizzanti e il sovrappeso – risponde Dal Maso – per quanto riguarda le prime, va detto che ad essere esposti sono sostanzialmente i bambini con patologie tumorali, che sono per fortuna pochi. Altra questione è quella del sovrappeso, che invece riguarda sempre più persone, compresi i più piccoli”.

L’aumento dei tumori del colon-retto

Quello del tumore al colon-retto è un caso particolare. Negli Usa, l’American Cancer Society ha già raccomandato di portare l’inizio dello screening a 45 anni invece che 50, e anche in Europa i dati sull’aumento dell’incidenza negli under 30 sono bene noti. Tra i fattori di rischio vi sono una dieta ricca di carni lavorate, di alimenti raffinati e povera di verdura e frutta, e il consumo eccessivo di alcolici. Un articolo del 2019 pubblicato sulla rivista Gut aveva messo in evidenza, infatti, che i numeri erano aumentati in 12 nazioni. Fa eccezione, però, l’Italia, dove i casi diminuiscono in tutte le fasce di età. “I dati statunitensi sono difficile da interpretare – osserva Giordano Beretta, presidente nazionale dell’Aiom (Associazione italiana di Oncologia medica) e responsabile Oncologia Medica all’Humanitas Gavazzeni di Bergamo – e sono relativi a un periodo molto lungo in cui sono cambiate molte indagini diagnostiche e in cui, soprattutto negli ultimi anni, si è cominciata la sorveglianza per le patologie familiari e genetiche. Ciò può aver portato a una maggiore diagnosi in persone giovani che in passato non venivano sottoposte ad accertamenti, mentre ora eseguono colonscopie molto presto”. Questo avviene anche in Italia, dove l’impatto dei carcinomi del colon negli under 40 pesa molto poco sull’incidenza generale, che è in calo del 20%. “Questa neoplasia continua ad essere, eccetto per le sindromi genetiche, molto rara al di sotto dei 40 anni – specifica Beretta – nel 2020 le diagnosi sotto i 40 anni sono state circa 2.300, pari al 5% di tutti i casi stimati”.

Quello che sappiamo sul nesso tra obesità e tumori

Il legame tra il sovrappeso, lo stile di vita e il cancro lo si sta studiando da molto, molto tempo. Ecco perché questi dati erano attesi. Parliamo di studi sul metabolismo del tumore, cioè di quello che le cellule tumorali utilizzano per svilupparsi e crescere. “Uno stesso tumore cresce in modo diverso in persone diverse – spiega Antonio Moschetta, ordinario di Medicina interna all’università Aldo Moro di Bari e ricercatore della Fondazione Airc per la ricerca sul cancro – abbiamo cominciato a chiederci il perché tanti anni fa. Oggi sappiamo che l’obesità viscerale – cioè il grasso che si accumula nell’addome, tra gli organi interni – gioca un ruolo di primo piano. Nelle persone che presentano questi disequilibri, i geni cambiano la loro espressione, il micro-ambiente diventa più pro-infiammatorio e favorisce le cellule tumorali”.

Il meccanismo per cui l’obesità può rendere un tumore più aggressivo è quindi lo stesso in molti tumori. Ma il peso non è il solo campanello di allarme: “Pensiamo spesso che l’obesità non ci riguardi – chiarisce il medico – ma in realtà il fattore di rischio è il disequilibrio metabolico-energetico, che non è dato solo dal peso ma anche da altri valori, come la circonferenza della vita, la presenza di fegato grasso e così via”.

Il messaggio più importante è che si può sempre tornare indietro e che si può intervenire anche se si è già incontrato il cancro. “Per questo il medico che si occupa di obesità dovrebbe lavorare insieme agli oncologi – dice Moschetta – l’obiettivo non è solo quello di prescrivere una dieta personalizzata, in quanto l’alimentazione non cura il cancro. La strategia deve prevedere la conoscenza e il miglioramento del metabolismo dei pazienti, per permettere ai farmaci di funzionare meglio e rendere il cancro sempre più curabile”.

Il melanoma, da tumore raro ad emergenza

Per quanto riguarda il melanoma, il tumore della pelle più aggressivo, l’aumento dei casi tra gli under 40 è ben evidente anche in Italia: come ricorda l’Aiom, infatti, i pazienti sono sempre più giovani. Tra il 2008 e il 2016, questa neoplasia mostra l’incremento medio annuale maggiore in tutte le fasce di età, sia nella popolazione maschile (+8,8%) sia in quella femminile (+7,1%). Nel 2020 sono stimati quasi 15 mila casi, e cioè il 20% in più rispetto al 2019: un andamento in linea con quello degli anni precedenti, ma resta il fatto che nessun’altra neoplasia ha fatto registrare un balzo simile negli ultimi 12 mesi. Nel melanoma, i fattori di rischio sono altri dall’obesità, tanto noti quanto sottovalutati, come l’esposizione al sole senza protezione e l’uso di lampade abbronzanti UV da parte degli adolescenti.

È qui che vanno ricercati i principali motivi di questo aumento dell’incidenza. Non a caso i lettini e le docce solari sono classificati dall’Agenzia internazionale della ricerca sul cancro (Iarc) tra le sostanze sicuramente cancerogene. Una parte delle diagnosi si devono, poi, certamente, a migliori strumenti per la diagnosi e a una maggiore propensione ai controlli dal dermatologo. Che – ricordano gli esperti – non vanno tralasciati neanche in epoca Covid, soprattutto in caso di nei sospetti che cambiano di forma e grandezza.

Ragazzi, attenzione al tumore del testicolo

Passando al tumore del testicolo, va detto subito che l’aumento di incidenza evidenziato è piccolo. “Anche in Europa – conferma Alberto Lapini – è stato registrato un lieve incremento dei casi, specialmente in alcune regioni interessate recentemente da conflitti, come la ex Jugoslavia, nel corso dei quali si è verificata una probabile esposizione all’uranio impoverito che potrebbe aver giocato un ruolo nell’aumento di incidenza. Altri possibili fattori di rischio sono gli estrogeni e i fitoestrogeni presenti negli alimenti, e alcune sostanze utilizzate nella produzione di oggetti in gomma di uso comune”. Allo stesso tempo, però, bisogna ricordare che è il tumore predominante nell’adolescenza fino ai 20 anni: in Italia è il primo per incidenza negli under 50 e per il 2020 sono stimate 2.300 diagnosi.

Una terra di mezzo

Studi come questo sono necessari anche per attirare l’attenzione su una popolazione di pazienti unica. “Quella dell’adolescente e del giovane adulto è una terra di mezzo: questi pazienti rischiano spesso di non essere trattati nella maniera adeguata”, sottolinea Andrea Ferrari, responsabile del Progetto Giovani dell’Istituto dei Tumori di Milano (INT) e del comitato nazionale dell’Aieop (Associazione italiana di Ematologia e Oncologia pediatrica) sugli adolescenti. “È certamente vero – continua – che ci sono tumori tipici dei bambini e altri tipici degli adulti, ma non ha alcun senso che uno stesso tumore sia curato in un modo fino a 18 anni e in un altro dai 19 in poi. Questo accade perché i protocolli cambiano in base all’età: così, però, si rischia di ridurre drasticamente le probabilità di guarigione o di prescrivere trattamenti non necessari. Dobbiamo far parlare due mondi, quello dell’oncologia pediatrica e quello dell’oncologia degli adulti”. A volte i protocolli neanche ci sono. Questo accade perché la percentuale di arruolamento negli studi clinici dei pazienti Aya è molto bassa. Le canzoni di Natale e dell’estate o il calendario 2021 ‘Guardare fuori per guardarsi dentro’ e tutte le altre iniziative del Progetto Giovani sono state realizzate proprio per attirare l’attenzione sul loro mondo e sul problema di arruolamento negli studi.

“È la malattia che deve guidare la cura – prosegue Ferrari – e se l’ospedale in cui si trova un paziente non ha il protocollo adeguato, il medico deve inviarlo ad un altro centro. Questo significa lavorare in rete davvero. È un tema cruciale – conclude Ferrari – aspettiamo nuove terapie più efficaci e più mirate, ma già ora potremmo curare meglio molte più persone semplicemente collaborando”.