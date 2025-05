Perché il 4 maggio è il Giorno di Star Wars e il significato di ‘May the Fourth be with You’

Il 4 maggio si celebra in tutto il mondo lo Star Wars Day, un evento dedicato ai fan della saga di fantascienza creata da George Lucas. La data è legata al gioco di parole tra la celebre frase “May the Force be with you” e l’espressione “May the 4th”. La frase rivisitata fu pronunciata per la prima volta nel 1979 dal Partito Conservatore britannico per congratularsi con Margaret Thatcher, avviando così la diffusione del termine.

L’universo di Star Wars ha avuto inizio con il film del 1977, oggi conosciuto come “Star Wars: Episodio IV – Una nuova speranza”, e nel corso degli anni si è espanso includendo romanzi, cartoni animati, videogiochi, fumetti e merchandising. È persino nata una religione, il Jedismo, che, sebbene fosse iniziata come protesta contro le autorità del censimento, ha attirato l’attenzione di molti appassionati.

Lo Star Wars Day è caratterizzato da eventi speciali nei parchi Disney, dove si svolgono spettacoli notturni, parate e incontri con personaggi iconici come Darth Vader e Chewbacca. Cinema di tutto il mondo organizzano maratone, e sui social si diffonde l’hashtag #MayTheFourthBeWithYou.

In Italia, eventi significativi si tengono in diverse città. A Lucca, il Comune e Lucca Crea organizzano uno Star Wars Day in stile Lucca Comics & Games, con la partecipazione di gruppi ufficiali. A Milano, l’associazione Linea Cinetica e la community Star Wars Libri & Comics allestiscono una giornata speciale al WOW Spazio Fumetto. A Napoli, durante il Comicon, si svolgono attività come lo Star Wars Cosplay Challenge e parate.