Perché i serpenti fanno la muta? Scopriamolo insieme!

I serpenti, come altri animali, effettuano la muta della pelle in un processo noto come ecdisi. Questo fenomeno è evidente poiché durante la muta il serpente si sfila la pelle interamente, lasciando dietro un involucro trasparente che riproduce la sua forma, compresi gli occhi. La muta è necessaria per permettere la crescita, rigenerare i tessuti danneggiati e liberarsi di parassiti.

A differenza di molti animali, la pelle dei serpenti non cresce con loro, quindi quando il corpo si sviluppa e la pelle diventa stretta, deve essere sostituita. Inoltre, mantenere in buone condizioni la pelle è fondamentale, poiché i serpenti utilizzano i sensori tattili su di essa per interagire con l’ambiente.

Il processo di muta inizia sotto la pelle visibile, dove si forma un nuovo strato cutaneo. Un liquido si inserisce tra la pelle nuova e quella vecchia, facilitando il distacco. Prima della muta, il serpente presenta un colorito opaco, gli occhi diventano lattiginosi e la pelle assume una tonalità grigia. Per iniziare la muta, il serpente cerca superfici ruvide per rompersi da solo, in genere partendo dalla testa.

La frequenza della muta dipende da fattori come età, specie e stato di salute. I giovani serpenti possono mutare ogni 3-4 settimane, mentre gli adulti lo fanno da due a quattro volte l’anno. Segnali che indicano una prossima muta includono pelle opaca, occhi velati e diminuzione dell’appetito. Alla fine del processo, la nuova pelle è elastica e lucida, e il serpente ritorna attivo e affamato.

